Beautiful, Sheila riappare ed è scontro con Steffy: anticipazioni prossimi episodi

ROMA – Eric e Quinn riusciranno a mantenere il segreto sulla loro relazione aperta? Sheila tornerà a minacciare Finn e Steffy?

Negli episodi di Beautiful che andranno in onda dal 26 novembre alle 2 dicembre non mancheranno i colpi di scena. Nella puntata di sabato Thomas è felice di vedere il sorriso sul volto di Hope che finalmente ha potuto ricongiungersi a Liam, anche grazie al suo contributo. La giovane Logan lo ringrazierà per quello che ha fatto ed entrambi si dichiareranno grati per il loro nuovo rapporto di amicizia. Se tra i due si percepisce una grande serenità lo sesso non può dirsi di Ridge e Katie, che continuano ad essere perplessi per il comportamento di Eric.

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI DELLE PUNTATE IN ONDA LA PROSSIMA SETTIMANA (28 NOVEMBRE-2 DICEMBRE)

Nelle puntate in onda la prossima settimana Justin sorprenderà Carter e Quinn a letto insieme e i due gli confesseranno che Eric ne è a conoscenza, ma lo pregheranno di non raccontare nulla a Ridge. Il loro segreto non durerà a lungo, l’ex braccio destro di Bill Spencer racconterà tutto allo stilista della Forrester e alla moglie Brooke che, correranno da Quinn e Carter: i due ripeteranno che Eric è a conoscenza del loro rapporto. Intanto Katie è a casa con il patriarca della famiglia che finalmente si confida con lei raccontandole della sua disfunzione erettile che non gli permette di soddisfare la moglie e di averla spinta a stare con Carter. Katie confermerà quindi a Brooke che Quinn dice la verità.

IL RITORNO DI SHEILA

Intanto un altro avvenimento sta per sconvolgere la potente famiglia dell’alta moda americana. Sheila non ha lasciato Los Angeles e di nuovo si introduce a casa di Finn e Steffy per vedere Hayce. La coppia sorprenderà la nonna del piccolo e ci sarà un duro scontro tra Steffy e sua suocera. Infine Finn le intimerà di andare via. A lasciare la casa sulla spiaggia, in maniera volontaria, sarà anche Paris, ormai consapevole dei suoi sentimenti per l’avvenente medico, la ragazza ha deciso di trasferirà e informa Zende della cosa.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it