Da Paltrinieri a Fontana, gli atleti uniti contro la violenza sulle donne. E non solo

ROMA – “Diciamo basta insieme alla violenza contro le donne. In sport we trust”. Da Gregorio Paltrinieri a Simone Giannelli, da Rossella Fiamingo a Giulia Terzi, da Arianna Fontana a Thomas Ceccon: gli atleti DAO fanno sentire la loro voce in un video diffuso sui social in occasione del 25 novembre, Giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

“DAO e i suoi atleti vogliono dire basta, insieme, alla violenza. Contro le donne, ma non solo” è il messaggio che accompagna il breve video in cui alcuni dei volti più vincenti dello sport italiano si sono uniti per un messaggio a favore del contrasto alla violenza di genere.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it