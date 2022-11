VIDEO |’Mai più sola’: a Ciampino ragazzi, artisti e istituzioni contro la violenza sulle donne

ROMA – Una giornata ricchissima di appuntamenti iniziata questa mattina nella sala del Consiglio comunale con sindaca, assessori, comandante della Polizia municipale e studenti delle scuole della città. L’appello che si leva da Ciampino è ‘Mai più da sola’ per tutte le donne che tentano di salvarsi dai propri carnefici, per quante denunciano, sfidando paura, omertà, solitudini.

“Stiamo lavorando per ricostituire la commissione pari opportunità“, ha annunciato alla Dire la sindaca Emanuela Colella, una commissione che sarà promotrice di iniziative e “proposte deliberative per il consiglio della città”. “Come comune abbiamo coinvolto le associazioni del territorio e gli istituti scolastici”, ha aggiunto. Colella ha invitato a non abbassare la guardia, ma a considerare questa giornata come un momento di “riflessione e responsabilizzazione“. “Il segnale che parte oggi da Ciampino- ha concluso la sindaca- è che nessuna donna sia più da sola”.

