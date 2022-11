Gli Imagine Dragons a Rock in Roma nel 2023: tutte le info sulla data evento

ROMA – Dopo aver infiammato Milano, lo scorso 11 giugno durante gli I-Days, gli Imagine Dragons annunciano il loro ritorno in Italia. La band sarà tra i protagonisti di Rock in Roma nell’estate 2023.

Vincitori di un Grammy Award per la ‘Best Rock Performance’, 46 milioni di album venduti per 4 dischi di platino, oltre 30 dischi di platino per i singoli, 74 miliardi di stream, una collezione innumerevole di hit. Gli Imagine Dragons porteranno la loro musica nella Capitale il 5 agosto 2023. Sfondo dell’energica performance sarà il Circo Massimo.

Tra i brani in scaletta anche “Symphony”, ultimo estratto dal doppio disco “Mercury Act 1 & 2”: un lavoro mastodontico che raccoglie ben 32 tracce. Il singolo, il brano più pop del progetto, è in rotazione radiofonica da oggi.

I BIGLIETTI

I biglietti sono disponibili in prevendita su My Live Nation dalle 10 di mercoledì 30 novembre. La vendita generale, invece, è aperta dalle 10 di giovedì primo dicembre su Ticketmaster, TicketOne e Vivaticket.

PREZZI

PIT: € 90,00 + diritti di prevendita

GA: € 65,00 + diritti di prevendita

Info Pacchetti Vip su livenation.it

