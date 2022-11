James Van Der Beek: “Mia figlia ha scoperto il meme di Dawson e lo usa contro di me”

ROMA – Il meme del protagonista di Dawson’s Creek in lacrime è certamente uno dei più famosi e virali da anni sul web. E oggi ad utilizzare l’ironica immagina c’è un’utente in più e non si tratta di una persona qualsiasi. Il protagonista della serie tv, James Van Der Beek, ha infatti confidato a People che sua figlia di dodici anni ha scoperto il meme che lo ritrae disperato, mentre l’amata Joey gli comunica di aver scelto il suo migliore amico invece che lui come compagno, e di averlo utilizzato contro di lui.

L’attore, padre di sei figli, ha raccontato di aver dato l’iPad ai bambini per fare dei compiti e loro hanno scoperto immediatamente i meme. La più grande ha quindi inviato al padre l’immagine di lui in lacrime rispondendogli a un messaggio: “Ho pensato, ‘Questo è aggressivo'”, ha dichiarato Van Der Beek a People.

L’attore ha però anche precisato di amare quel meme e che si tratta della cosa che preferisce di tutta la serie. A divertirlo in particolare il fatto di “lavorare per sei anni a una serie e poi viene ridotta a tre secondi, rappresenta perfettamente internet”.

