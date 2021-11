Tg Cultura, edizione del 25 novembre 2021

– A ROMA LA MOSTRA ‘CARAVAGGIO E ARTEMISIA: LA SFIDA DI GIUDITTA’

Le Gallerie Nazionali di Arte Antica presentano dal 26 novembre 2021 al 27 marzo 2022 la mostra ‘Caravaggio e Artemisia: la sfida di Giuditta. Violenza e seduzione nella pittura tra Cinquecento e Seicento’, a cura di Maria Cristina Terzaghi. L’esposizione, ospitata nello spazio mostre di Palazzo Barberini, accende i riflettori sulla celeberrima tela di Caravaggio a settant’anni dalla sua riscoperta e a cinquanta dall’acquisizione da parte dello Stato italiano.

– E’ MORTO IL CANTAUTORE PAOLO PIETRANGELI, SUA ‘CONTESSA’

Lutto nel mondo della musica per la scomparsa del cantautore Paolo Pietrangeli. Autore delle celebri canzoni di lotta ‘Contessa’ e ‘Valle Giulia’, Pietrangeli era nato a Roma il 29 aprile del 1945 e nel 1966 era entrato a far parte del Gruppo del Nuovo Canzoniere Italiano. Attivo anche come sceneggiatore e regista, nel 1977 ha diretto ‘Porci con le ali’, tratto dal romanzo di Lidia Ravera e Marco Lombardo Radice. Tra il 1982 e il 2001 ha firmato la regia del Maurizio Costanzo show, C’è posta per te e Amici.

– A PAESTUM LA BORSA MEDITERRANEA DEL TURISMO ARCHEOLOGICO

Cento tra conferenze e incontri, 400 tra moderatori e relatori, 150 espositori da 15 Paesi, 35 buyer europei e nazionali. Sono i numeri della XXIII Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico, in programma fino al 28 novembre a Paestum, nel Tabacchificio Cafasso. Tra gli eventi in programma, ArcheoVirtual, una mostra internazionale di Archeologia virtuale con 10 produzioni, ArcheoExperience, laboratori di Archeologia Sperimentale, e ArcheoStartup, vetrina per 14 imprese giovanili del turismo culturale.

– SVELATI I FINALISTI DEL MAXXI BVLGARI PRIZE

Sono Alessandra Ferrini, Silvia Rosi e Namsal Siedlecki i finalisti della terza edizione del Maxxi Bvlgari Prize, il progetto per il sostegno e la promozione dei giovani artisti che unisce il Museo nazionale delle arti del XXI secolo e Bvlgari, e che negli anni ha lanciato tanti nuovi talenti sulla scena internazionale. Scelti da una giuria internazionale, i finalisti esporranno le loro opere site-specific a giugno 2022 al Maxxi. A ottobre 2022 la giuria valuterà i lavori presentati e nominerà il vincitore, la cui opera verrà acquisita dal museo.