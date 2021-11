‘Niente di nuovo sul fronte di Rebibbia’: Zerocalcare a Milano, Roma e Bologna per i firmacopie

ROMA – A pochi giorni dall’uscita di ‘Strappare lungo i bordi’ su Netflix, Zerocalcare torna in libreria con ‘Niente di nuovo sul fronte di Rebibbia’, una nuova raccolta di storie (pubblicata da BAO Publishing) in cui si occupa di temi importanti e si concede anche una lunga digressione personale. Tra le pagine del fumetto ecco ‘Lontano dagli occhi lontano dal cuore‘, strisce pubblicate originariamente su Internazionale in cui l’autore racconta la condizione dei carcerati a inizio pandemia, e ancora ‘Romanzo sanitario’, storia pubblicata su L’Espresso in cui parla dell’importanza della sanità territoriale. C’è poi il tema della “cancel culture” fino ad arrivare al reportage del suo ultimo viaggio nel Kurdistan iracheno.

Nella storia finale, Zerocalcare racconta invece i dubbi e le ansie dell’ultimo anno, in cui il mondo si interrogava sul futuro e lui cercava di capire una volta per tutte cosa fare da grande. Il fumettista sarà a Milano, Roma e Bologna per i firmacopie. Dalle 15.00 di oggi l’appuntamento è alla libreria Feltrinelli di Piazza Piemonte a Milano, il 27 novembre sarà invece alla Feltrinelli di via Appia Nuova (dalle ore 14.00) e il 2 dicembre al Mondadori Bookstore di via D’Azeglio a Bologna.