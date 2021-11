Talarico nuovo primario di endoscopia al Parini di Aosta

AOSTA – Ezio Talarico è il nuovo responsabile della struttura semplice di Endoscopia, nel reparto di Urologia dell’ospedale regionale Umberto Parini di Aosta. È stato nominato dal direttore generale dell’Usl della Valle d’Aosta, Massimo Uberti. Il posto da primario era vacante dallo scorso 3 agosto, dopo la morte improvvisa di Renato Bertolin.

Talarico, laureato in Medicina e Chirurgia nel 1989, è specialista in Ostetricia e Ginecologia e in Urologia. In servizio nel reparto di Urologia dell’ospedale Parini dal 1996, ricopre attualmente anche le funzioni temporanee di direttore della struttura complessa, in attesa della pubblicazione del bando per l’assegnazione dell’incarico.

La struttura di Endoscopia urologica è una branca specialistica dell’Urologia che impiega tecniche mini-invasive per la diagnosi e la cura di lesioni o patologie a livello dell’apparato urinario. Queste tecniche permettono l’accesso alle vie urinarie senza incisioni della parete addominale, mediante l’utilizzo di sistemi a fibre ottiche ed endoscopi.