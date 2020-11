Violenza donne, ok all’unanimità al Senato al ddl statistiche

ROMA – Il Senato approva all’unanimità il ddl statistiche sulla violenza di genere: 243 favorevoli, nessun astenuto e nessun contrario. Il disegno di legge passa ora alla Camera.

VALENTE: “BENE DDL, INDAGA IL SOMMERSO”

Per contrastare davvero la violenza sulle donne “bisogna conoscere il fenomeno, ma in Italia non abbiamo dati. Non darò numeri dunque perché non li ho, una cosa sono 90 femminicidi e una cosa sono 70. Ci sono venti storie di differenza di mezzo”, ha dichiarato la senatrice del Pd Valeria Valente, presidente della Commissione di inchiesta sul femminicidio, in Aula durante le dichiarazioni di voto ddl statistiche sulla violenza di genere contro le donne.

Il ddl “interviene su questo e chiede di indagare il sommerso”, aggiunge la senatrice che contesta l’assenza di “indignazione corale” dopo le parole di Feltri ieri su Libero a proposito del caso Genovese. “Il modello patriarcale è ancora fortemente vivo- aggiunge- quando le donne possono avere una vita pubblica e sociale solo attraverso due scelte: si omologano agli uomini, oppure devono fare tripli salti mortali per far conciliare responsabilità familiare e pubblica”, termina la presidente della Commissione di inchiesta sul femminicidio.