Berlusconi, Meloni e Salvini: “Compatti su scostamento di bilancio. Documento unitario del centrodestra”

ROMA – “I tre leader del centrodestra” Silvio Berlusconi, Giorgia Meloni e Matteo Salvini “si sono sentiti in videoconferenza per parlare di misure economiche, manovra e scostamento di bilancio. Nel corso dell’incontro è stata ribadita l’unità e la compattezza indiscutibile della coalizione. I tre partiti hanno dato mandato immediato a un gruppo di esperti affinché preparino un documento unitario con proposte comuni da presentare al governo e sulla quale chiederanno una risposta formale. Il centrodestra avrà una posizione unitaria in occasione del voto sullo scostamento di bilancio“. Lo comunicano gli uffici stampa dei tre leader di centrodestra.

MELONI: IO SONO PER CENTRODESTRA CONFEDERATO

“Non so cosa voglia dire federazione, può voler dire tutto o niente. Io sono per un Centrodestra confederato: una realtà di partiti che mantengono la loro identità ma che cooperano sulle grandi questioni, che è quello che ho chiesto di fare. Questo mi pare sia l’obiettivo che dichiara Salvini quando parla di federazione e che ha sempre dichiarato Berlusconi e credo possa essere la sintesi”. Così la leader di FdI, Giorgia Meloni, a “L’Intervista di Maria Latella” su Sky TG24.

“Tra andare in ordine sparso – ha aggiunto – e fare il partito unico c’è tutta una gamma intermedia di possibilità”.