VIDEO | Cattaneo: “Dialogo per superare la crisi, il centrodestra sia unito”

SUL RECOVERY FUND GOVERNO IN RITARDO, SERVONO RIFORME

“Io penso che l’esecutivo sia in ritardo e stia sbagliando metodologicamente l’approccio a questo tema, il che è ancora più grave. Non solo siamo oltre il limite del tempo, stiamo facendo una discussione vecchia rispetto a uno strumento come il Recovery plan che impone un approccio nuovo“, prosegue Alessandro Cattaneo, responsabile Infrastrutture di Forza Italia, nel corso di una intervista Skype con la Dire.

“Diciamolo con chiarezza: l’Europa sta facendo il suo dovere. Ha messo a disposizione denari che non si erano mai visti prima, molti anche a fondo perduto, e indica un metodo di lavoro che io condivido”. Queste risorse, sottolinea il deputato di Fi, “devono essere l’occasione per fare riforme strutturali, dobbiamo ragionare per obiettivi”. Ad esempio, la “digitalizzazione del Paese“. Secondo Cattaneo occorre “mettere in atto riforme che vanno in quella direzione: dalla pubblica amministrazione, fino agli appalti e alla giustizia per spendere le risorse europee in modo giusto”. Invece, sottolinea, “io vedo carrozzoni ministeriali che si muovono con logiche vecchie, riscoprendo dai cassetti progetti superati dal tempo”. Ormai in Italia “le opere strategiche avvengono solo con i commissari, questo non è normale. E’ inaccettabile che per aprire un cantiere servano momenti straordinari”. L’Ance, ricorda, “ha lanciato un grido di dolore: in Italia per un’opera rilevante ci vogliono dieci anni”. E’ arrivato il momento di fare le riforme e spendere i soldi, ma “serve uno scatto culturale che io oggi non vedo”, conclude Cattaneo.