Lo spot dell’Agenzia Dire contro la violenza sulle donne: “Basta omertà, serve coraggio”

ROMA – “Togliamo il velo, basta omertà”. I fantasmi non cambiano il mondo, gli esseri umani sì. E’ questo il messaggio che l’agenzia di stampa Dire ha voluto lanciare per oggi, 25 novembre, Giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

Oltre 6 milioni di donne in Italia hanno subito nella loro vita violenza fisica o sessuale, quasi la metà per mano del proprio partner e dell’ex.

Omertà, solitudine, ma anche violenza assistita sui minori, una violenza subita a tutti gli effetti, sono parole che ricorrono nelle storie che la redazione DireDonne tratta ogni giorno. Per questo l’invito a togliere il velo: per vedere, per capire e avere il coraggio di aiutare.