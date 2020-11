Covid, Conte: “Per Natale un pacchetto di regole ad hoc”

ROMA – A Palazzo Chigi si lavora ad una serie di regole da attuare durante le festività natalizie. “Confido che già nei prossimi giorni possiamo definire un pacchetto di misure che, al di là della colorazione delle regioni, consentano di intervenire sulle occasioni di socialità molto intensa natalizia” spiega il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa. “Al di là della colorazione pensiamo che in quel periodo si debbano introdurre maggiori cautele”, aggiunge.

SINERGIA CON LE ISTITUZIONI EUROPEE

“Ho avuto anche dei colloqui con i rappresentanti delle istituzioni europee per cercare di promuovere e ottenere un coordinamento di alcune misure restrittive in particolare per gli impianti sciistici e sulle infrastrutture per le vacanze di Natale. Abbiamo avuto molti positivi riscontri. C’è una comune preoccupazione- spiega il Premier- Se c’è una risposta comune coordinata europea meglio, la auspico e credo sia opportuna”, aggiunge il premier.

EVITARE DI VARCARE I CONFINI SENZA CONTROLLI

“Ci stiamo premurando di evitare trasferimenti transfrontalieri. Non vogliamo limitarli, ma evitare che se si va all’estero per le vacanze si possa rientrare senza nessun controllo” sanitario, aggiunge Conte.

RAPRIRE LA SCUOLA È UNA PRIORITÀ

“La scuola va riaperta il prima possibile- conclude il premier-. Non appena riporteremo sotto controllo la curva dei contagi torneremo quanto più possibile con la didattica in presenza. Quella è la pienezza di esperienza formativa che vogliamo offrire ai nostri ragazzi”.

