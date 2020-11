Recovery Fund, Von Der Leyen: “Serve Corte di Giustizia per Ungheria e Polonia”

BRUXELLES – “Se c’è qualcuno che ha ancora dei dubbi c’è una via più facile da seguire. Si può ricorrere alla Corte di giustizia europea“. Così la presidente della Commissione europea riferendosi a Polonia e Ungheria che hanno posto il veto al bilancio europeo per opporsi alla condizionalita’ che prevede lo stanziamenton dei fondi Ue legati al rispetto dello Stato di diritto.



“Questa è la sede in cui se abbiamo differenze di opinioni su testi giuridici, li lasciamo alla Corte” ha continuato la presidente della Commissione.



“Non possiamo lasciare che i cittadini che hanno bisogno urgente del nostro aiuto non abbiano una risposta. Dobbiamo pensare a tutte queste persone, anche in Polonia e Ungheria”, ha concluso.