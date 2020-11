VIDEO | Addio a Maradona, l’eroe fragile che ha incantato il mondo

ITALIA ’90, IL DOPING E IL DECLINO

Il mondiale di Italia ’90 coincide con l’inizio del declino del Pibe de Oro. Maradona trascina l’Argentina in finale dopo aver eliminato l’Italia in una partita in cui il San Paolo di Napoli fa il tifo solo per lui. Ma la finale va alla Germania, e Diego crolla in lacrime, denunciando un “complotto”, una vittoria “della mafia”.

La stagione riparte con la vittoria della Supercoppa contro la Juventus, ma Maradona è spento. Il Napoli viene eliminato al secondo turno di Coppa dei Campioni, uscendo ai rigori per mano dello Spartak Mosca. In campionato il Napoli chiude al settimo posto, ma a marzo Maradona risulta positivo a un controllo antidoping e viene squalificato per 15 mesi.

I riflettori si accendono sui comportamenti di Diego fuori dal campo, la sua dipendenza per il ‘demone bianco’, la cocaina, diventa notizia di prima pagina, così come i problemi con il fisco italiano. Ma lui non si arrende, torna in campo prima con il Siviglia e poi in patria con il Newell’s Old Boys prima di tornare al Boca Juniors, dove terminerà la carriera. Per lui anche un’ultima apparizione con la maglia dell’Argentina ai mondiali di Usa ’94.