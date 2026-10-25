Kimi Antonelli trionfa al Gp degli Stati Uniti di F1, ma il mondiale è rimandato

Il pilota italiano della Mercedes Kimi Antonelli nei pressi della griglia di partenza prima del via del Gran Premio degli Stati Uniti di Formula 1 al Circuit of the Americas ad Austin, in Texas, il 25 ottobre (Foto di ANGELA WEISS / AFP)

ROMA – Vittoria sì, Mondiale no. Kimi Antonelli ha trionfato nel Gp degli Stati Uniti di F1 sul circuito di Austin, ma l’appuntamento con il titolo Piloti è rimandato. Il 20enne della Mercedes il suo l’ha fatto, ma i piazzamenti del compagno-rivale George Russell e di Lewis Hamilton con la Ferrari non hanno fatto tornare i conti perché la festa fosse totale. Champagne stappato quindi da Kimi ‘solo’ per il ritorno sul gradino più alto del podio: l’ultimo successo risaliva a più di un mese fa in Spagna. Nona vittoria stagionale.

Dietro di lui un ottimo Charles Leclerc con l’altra ‘Rossa’ e poi Max Verstappen, terzo nonostante le lamentele via radio con il team Red Bull (“La macchina è inguidabile”). Hamilton quarto, mentre Russell ha chiuso ottavo.

Conteggi aggiornati quindi per Antonelli e si riparte: il sogno Mondiale potrebbe diventare realtà già in un altro dei prossimi appuntamenti di questo ‘tour’ delle Americhe, che toccherà ora il Messico e poi il Brasile. Si torna in pista il 30 ottobre-1 novembre all’autodromo Hermanos Rodriguez.