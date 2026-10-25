domenica 25 Ottobre 2026

Serbia, Aleksandar Vucic riconosce la sconfitta: “Abbiamo perso queste elezioni”. Gli studenti hanno vinto

Il voto anticipato era giunto dopo quasi due anni di proteste guidate dagli studenti, scaturite dal crollo di una pensilina presso la stazione ferroviaria di Novi Sad nel 2024, un incidente che ha causato la morte di 16 persone

di Emanuele NuccitelliData pubblicazione: 25-10-2026 ore 22:04Ultimo aggiornamento: 25-10-2026 ore 22:58

L’ex presidente serbo Aleksandar Vučić, candidato a primo ministro per il Partito Progressista Serbo (SNS), parla alla stampa dopo aver votato all’esterno di un seggio elettorale a Belgrado il 25 ottobre 2026, durante le elezioni parlamentari anticipate del Paese (Photo by PEDJA MILOSAVLJEVIC / AFP)

ROMA – Il partito al governo in Serbia ha perso le elezioni parlamentari anticipate. Lo ha annunciato il leader Aleksandar Vucic, citando i risultati preliminari da cui emerge l’avanzata del movimento di protesta sostenuto dagli studenti. “Sulla base di un campione stratificato, è chiaro che abbiamo perso queste elezioni“, ha detto Vucic parlando ai suoi sostenitori nella sede del partito a Belgrado.

Il voto anticipato è giunto dopo quasi due anni di proteste guidate dagli studenti, scaturite dal crollo di una pensilina presso la stazione ferroviaria di Novi Sad nel 2024, un incidente che ha causato la morte di 16 persone.

LISTA STUDENTI: SERBIA LIBERA, GLI STUDENTI HANNO VINTO

Secondo una proiezione Ipsos/CeSID, alle elezioni parlamentari anticipate in Serbia la Lista degli Studenti ha ottenuto il 52% dei voti con 138 seggi, mentre Serbia Unita del presidente uscente Aleksandar Vucic si è fermato al 39,3% con 104 seggi. “Gli studenti hanno vinto”. E “La Serbia è libera”. Sono i commenti affidati ai social della Lista degli Studenti dopo la vittoria alle elezioni parlamentari anticipate.

SCHLEIN: STUDENTI VINCONO, NUOVE GENERAZIONI FANNO DIFFERENZA

Gli studenti vincono, davvero. Un’ondata di partecipazione spazza via l’autocrazia- Lo scrive sui social la leader del Pd Elly Schlein, commentando i risultati-. In Serbia un’affluenza straordinaria vede la vittoria della lista degli studenti contro Vucic. Una lista nata da due anni di piazze di protesta contro la corruzione, che hanno retto nonostante il controllo dei media e la repressione del governo. Una grande speranza, dopo il referendum costituzionale in Italia e l’Ungheria, anche in Serbia le nuove generazioni fanno la differenza”.

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