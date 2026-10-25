Seggi chiusi in Brasile, anzi no: esteso di 2 ore l’orario di voto. Atteso il vincitore tra Bolsonaro e Lula

Il senatore brasiliano di destra e candidato presidenziale del Partito Liberale (PL) Flavio Bolsonaro in un un seggio elettorale durante il ballottaggio delle elezioni presidenziali a Rio de Janeiro, Brasile, il 25 ottobre 2026. Photo by MAURO PIMENTEL / AFP

Il presidente del Brasile e candidato alla rielezione per il Partito dei Lavoratori (PT), Luiz Inácio Lula da Silva, saluta i sostenitori fuori da un seggio elettorale durante il ballottaggio Photo by JUAN BARRETO / AFP

ROMA – Seggi chiusi in Brasile, anzi no. La Corte Suprema ha stabilito infatti il prolungamento del voto per le elezioni presidenziali in tutto il Paese fino alle 19 locali (le 23 in Italia) “dopo problemi nei trasporti” per recarsi ai seggi, anche a causa del maltempo che ha colpito alcune zone.

Gli elettori sono chiamati a scegliere, in questo turno di ballottaggio, il nuovo presidente tra Flavio Bolsonaro e Lula. Una affluenza alle urne caratterizzata in alcune zone del Paese dal maltempo, tanto che Bolsonaro aveva chiesto al Tribunale elettorale due ore in più in modo da permettere ai cittadini di aree come quella di San Paolo e Santa Catarina di riuscire a raggiungere i seggi. Lamentele anche da parte di Lula, che invece aveva attaccato alcuni sindaci ‘colpevoli’ secondo lui di avere tolto degli autobus rendendo più difficile muoversi per le persone di quelle città.

Il sistema di voto elettronico adottato in Brasile dovrebbe consentire di avere i risultati in tempi relativamente brevi. C’è però molta prudenza perché tra Bolsonaro e Lula potrebbe essere un testa a testa, con la necessità quindi di verificare bene ogni cosa prima di fare annunci ufficiali.