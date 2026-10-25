Ucraina, Zelensky: “A novembre incontro con Russia e Stati Uniti. Pronti a dialogare”

Foto dal profilo X di Zelensky

ROMA – In un’intervista alla televisione ucraina il presidente Volodymyr Zelensky ha affermato che a novembre si terrà un incontro trilaterale tra Kiev, Washington e Mosca. “Siamo pronti a dialogare. Se si tratta di questioni territoriali, queste devono essere affrontate a livello di leader. Altre questioni rientrano invece nelle competenze di gruppi tecnici. Pertanto, di tutto ciò si potrà discutere a novembre”, ha affermato Zelensky, secondo quanto riporta l’Afp.

“Siamo pronti per i colloqui trilaterali tra gruppi tecnici, che devono produrre un risultato concreto. Gli americani mi hanno chiesto: ‘Quali specificità volete?’. Ho detto: ‘Guardate, la guerra può finire a novembre durante un incontro del gruppo tecnico?’. Senza i leader, non può essere conclusa completamente. Va bene, se non è possibile, allora dateci una tregua energetica, il mare, il grano, uno scambio tutti per tutti, o un incontro dei leader. Naturalmente, quello è un risultato. Un risultato è un’opportunità”, ha scritto Zelensky su X riportando l’intervista ad Alla Mazur per TSN Week su 1+1, nell’ambito del telegiornale United News.

“Energia, grano, persone – queste sono cose concrete, mentre un incontro a livello di leader è un’opportunità per avere qualcosa di concreto dopo il nostro trilaterale. È questo che stiamo chiedendo e proponendo. Non lo stiamo imponendo, ma lo proponiamo alla parte americana. Allora si dimostrerebbe serietà. Ma se si tratta solo di un trucco politico e Putin sta semplicemente dicendo: “Sì, sono pronto”, perché non vuole un’escalation con l’America prima delle elezioni, allora vedremo molto rapidamente a novembre se era un trucco o no”.