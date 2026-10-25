domenica 25 Ottobre 2026

Afp: “Gli houthi sostengono di aver attaccato l’aeroporto di Riad e le basi militari saudite”

"Le forze armate yemenite hanno condotto tre operazioni militari utilizzando decine di missili balistici", ha affermato su X il portavoce militare Yahya Saree

Data pubblicazione: 25-10-2026 ore 20:30Ultimo aggiornamento: 25-10-2026 ore 20:30

ROMA – Gli Houthi hanno dichiarato di aver lanciato attacchi contro l’aeroporto internazionale di Riad – poche ore dopo la sua riapertura – nonché contro una base aerea e una base navale in altre località dell’Arabia Saudita. Lo scrive Afp. “Le forze armate yemenite hanno condotto tre operazioni militari utilizzando decine di missili balistici”, ha affermato su X il portavoce militare degli Houthi, Yahya Saree, aggiungendo che l’attacco all’aeroporto “ha colpito l’obiettivo prefissato”. Il portavoce ha inoltre precisato che sono state prese di mira la base aerea King Khalid, a Khamis Mushait, e una base navale a Jazan.

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