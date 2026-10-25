Proteste a Milano, indagata per istigazione a delinquere anche la moglie di Youssef Siher

(Nella foto di copertina alcuni manifestanti accendono dei fumogeni durante una protesta antigovernativa organizzata dal movimento “Italia in Piazza” in Piazza Duomo, a Milano, il 17 ottobre 2026. Foto di Piero CRUCIATTI / AFP)

ROMA – È indagata a piede libero per istigazione a delinquere anche la moglie di Youssef Siher, Sagia Hammoud. La donna, 32enne di origini libanesi, sarebbe – in concorso con il marito – amministratrice delle pagine Instagram e Telegram del Movimento 17 ottobre, dietro le proteste di piazza della scorsa settimana. Sarebbe stato proprio grazie al cellulare della donna – nata e cresciuta a Como, dove è tutt’ora residente – che gli investigatori sono riusciti a rintracciare Siher, il cui dispositivo risultava spento e non localizzabile.

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L’uomo, dopo l’interrogatorio, è stato sottoposto a fermo nel carcere di San Vittore. È prevista per domani l’udienza di convalida. Le accuse sono di istigazione a delinquere aggravata, apologia di delitti, violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche. Hammoud e Siher, mediatrice culturale, si sarebbero sposati lo scorso settembre e vivrebbero in provincia di Milano.