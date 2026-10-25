Trump contro il candidato dem al senato El-Sayed: “Vuole imporre la Sharia nel nostro Paese”

di Emanuele Nuccitelli e Giusy Mercadante

Foto dal profilo Instagram di El-Sayed

ROMA – “Abdulrahman Mohamed El-Sayed vuole che il nostro Paese adotti la legge della Sharia. Se mai dovesse accadere, lui dovrebbe essere il primo a finire sotto processo!”. Lo scrive il presidente Usa, Donald Trump, in un post su Truth, annunciando di essere diretto in Michigan per un comizio contro la candidatura del Dem El-Sayed al Senato.

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È “un uomo al quale non dovrebbe mai essere consentito entrare nelle aule del nostro grande e bellissimo Campidoglio, a Washington”, afferma il presidente americano “Tutto ciò che rappresenta è dannoso per il nostro Paese”.

L’ENDORSEMENT DI BARACK OBAMA: “SI BATTE PER UN CAMBIAMENTO”

El-Sayed ha ricevuto ieri l’endorsement di Barack Obama durante un comizio elettorale del Partito Democratico alla Cass Technical High School di Detroit, Michigan. “C’è aria di cambiamento”, ha detto l’ex presidente riferendosi alle elezioni di metà mandato. “Queste elezioni sono la nostra ultima e migliore occasione per almeno arginare alcune delle follie di questa amministrazione”, ha detto ancora Obama.

E su Trump ha proseguito: “Non abbiamo mai visto un presidente eccellere così sfacciatamente nell’approfittarsi dei cittadini. Abbiamo perso il conto di tutti gli affari loschi che lui e la sua famiglia hanno concluso”.

“Abbiamo bisogno di persone serie a Washington e nelle capitali degli Stati– ha aggiunto- Questi sono tempi difficili. Non è il momento per i reality show”. Per l’ex presidente, El-Sayed è l’uomo su cui contare se si desidera un cambiamento: “Abdul si batte per il cambiamento, un vero cambiamento, un cambiamento che metterà fine a questa guerra. Un cambiamento che toglierà il denaro dalla politica e metterà soldi nelle vostre tasche. Un cambiamento che porterà a termine il lavoro che abbiamo iniziato con l’Affordable Care Act e garantirà un’assistenza sanitaria di qualità e accessibile a ogni singolo americano”. E per chi avesse dubbi, Obama ha detto: “La gente dice: ‘Beh, è ​​davvero di sinistra’. Ma non so, è a favore di un salario minimo più alto e dell’assistenza sanitaria per tutti: non mi sembra una follia. Persino Franklin Delano Roosevelt era d’accordo”.