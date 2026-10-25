domenica 25 Ottobre 2026

María Corina Machado è tornata in Venezuela, infine

La leader dell'opposizione e premio Nobel per la Pace è riuscita a rientrare in patria dopo oltre 10 mesi di esilio: "Sono qui", ha annunciato

Data pubblicazione: 25-10-2026 ore 17:36Ultimo aggiornamento: 25-10-2026 ore 17:44

ROMA – La leader dell’opposizione e premio Nobel per la Pace María Corina Machado è tornata in Venezuela dopo oltre 10 mesi di esilio. “Sono qui. Con voi”, ha annunciato sui social. Era andata via a dicembre dello scorso anno, circa un mese prima che l’esercito statunitense deponesse Nicolás Maduro con un’azione militare.

Il leader dell’opposizione venezuelana Edmundo Gonzalez ha scritto su X confermando che Machado è tornata e che sarebbe stato accanto a lei “molto presto”. “Oggi è un giorno importantissimo per i venezuelani. La nostra voce sovrana ritorna con lei per guidare e dirigere questo processo!”.

Il ritorno di Machado in patria arriva in un momento in cui si acuiscono i dubbi sul futuro democratico del Venezuela e sul ruolo degli Stati Uniti. Dopo la destituzione di Maduro, il Venezuela è stato governato dalla presidente ad interim Delcy Rodríguez, alleata di lunga data di Maduro, con l’approvazione dell’amministrazione Trump. Al momento non sono previste nuove elezioni.

Machado si è nascosta in Venezuela per 11 mesi dopo essere stata brevemente arrestata in seguito a una protesta nel gennaio 2025. Dopo essere fuggita clandestinamente, è ricomparsa nel dicembre dello stesso anno in Norvegia, dove le è stato conferito il Premio Nobel per la Pace per la sua pacifica opposizione al governo autoritario di Maduro.

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