María Corina Machado è tornata in Venezuela, infine

ROMA – La leader dell’opposizione e premio Nobel per la Pace María Corina Machado è tornata in Venezuela dopo oltre 10 mesi di esilio. “Sono qui. Con voi”, ha annunciato sui social. Era andata via a dicembre dello scorso anno, circa un mese prima che l’esercito statunitense deponesse Nicolás Maduro con un’azione militare.

Estoy aquí. Con ustedes — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) October 25, 2026

Il leader dell’opposizione venezuelana Edmundo Gonzalez ha scritto su X confermando che Machado è tornata e che sarebbe stato accanto a lei “molto presto”. “Oggi è un giorno importantissimo per i venezuelani. La nostra voce sovrana ritorna con lei per guidare e dirigere questo processo!”.

Il ritorno di Machado in patria arriva in un momento in cui si acuiscono i dubbi sul futuro democratico del Venezuela e sul ruolo degli Stati Uniti. Dopo la destituzione di Maduro, il Venezuela è stato governato dalla presidente ad interim Delcy Rodríguez, alleata di lunga data di Maduro, con l’approvazione dell’amministrazione Trump. Al momento non sono previste nuove elezioni.

Machado si è nascosta in Venezuela per 11 mesi dopo essere stata brevemente arrestata in seguito a una protesta nel gennaio 2025. Dopo essere fuggita clandestinamente, è ricomparsa nel dicembre dello stesso anno in Norvegia, dove le è stato conferito il Premio Nobel per la Pace per la sua pacifica opposizione al governo autoritario di Maduro.

LEGGI ANCHE: Maria Corina Machado, chi è la politica venezuelana che ha vinto il Nobel per la Pace