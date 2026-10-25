VIDEO| Manuela Arcuri a Verissimo smentisce la storia con il principe Pallavicino: con l’82enne “una bellissima amicizia”

ROMA – Solo “una bellissima amicizia”. Dopo settimane di rumors e gossip, Manuela Arcuri ha smentito a Verissimo le voci che la vorrebbero al fianco dell’82enne principe Domenico Antonio Pallavicino come compagna e futura moglie. “Per ora c’è una bellissima amicizia. Hanno costruito una storia su delle foto innocenti. Non c’è mai stata nessuna dichiarazione, né da parte mia né da parte del principe, a proposito di un fidanzamento o di un matrimonio”, ha spiegato l’attrice. Le ultime notizie, mai confermate appunto, parlavano di possibili nozze già quest’anno.

“Ci può essere da parte sua anche un debole, perché no? Forse lui lo spera”, ha commentato la 49enne, testimonial della fondazione del principe. Per quanto riguarda un possibile rapporto, però, Arcuri ha precisato: “Al momento io lo stimo e lavoro per lui. Non so se queste possano essere le basi di un amore futuro, ma ad altro non ho ancora mai pensato”. E su Pallavicino ha aggiunto: “È un principe di nome e di fatto, una persona molto colta ed elegante che sa darmi dei consigli. Mi piace il suo spessore umano, passare dei pomeriggi insieme a chiacchierare”.

In queste settimane di rumors sono stati tanti i commenti negativi ricevuti: “Gli haters si sono scagliati in maniera violenta contro di me e il principe, con insulti pesanti e volgari. Mi ha fatto male essere descritta come una persona che si è venduta a tutto questo. I leoni da tastiera non considerano che sono una mamma: mio figlio potrebbe leggere quello che scrivono o sentirlo dai compagni. Chi continuerà a insultare in maniera così violenta e ingiusta la mia immagine ne risponderà nelle sedi legali“.

CHI È IL PRINCIPE PALLAVICINO

Discendente dell’antico casato patrizio genovese, Domenico Antonio Pallavicino (classe 1944, nato a Stresa) è proprietario di Palazzo Interiano Pallavicino, dimora storica inserita nel sistema dei Rolli di Genova (patrimonio UNESCO). È fondatore e presidente della Fondazione Pallavicino ETS, ente istituito per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio storico, archivistico e artistico della dinastia. Ha svolto funzioni di Console onorario del Principato di Monaco a Genova ed è formalmente iscritto nell’albo dei Paganini Ambassador del Concorso Internazionale di Violino Niccolò Paganini. È spesso definito come “l’ultimo principe di Genova”.