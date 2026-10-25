24 poliziotti feriti a Bologna, 5 arresti con 44 denunciati a Milano: il bilancio dei cortei

MILANO – Sono 24 i feriti tra le forze dell’ordine, di cui 5 con prognosi dai 10 ai 30 giorni. Tre gli arrestati, denunciati per violenza organizzata, resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e travisamento nel corso di manifestazione pubblica. E’ il bilancio della questura di Bologna sugli incidenti di ieri, seguiti a scontri durati circa 4 ore con “ulteriori aggressioni individuali ai danni degli operatori delle Forze dell’Ordine” e danneggiamenti, tra cui lo sfondamento delle vetrine di due esercizi commerciali, danni a un autobus TPER, nonché a impianti semaforici e alla segnaletica stradale. Sono già stati emessi- precisa ancora piazza Galilei- 4 fogli di via obbligatori e 2 provvedimenti Dacur. La Polizia Ferroviaria ha identificato circa 700 soggetti. Inoltre, 30 manifestanti sono stati accompagnati negli uffici della Questura e della Polizia Ferroviaria, 8 i denunciati.

La questura segnala anche che in piazza Aldrovandi nel primo pomeriggio di ieri una trentina di persone che si era concentrata ha raggiunto rapidamente le 500 persone. In Piazza del Nettuno i manifestanti erano diventati circa 3.000. P gli scontri nella zona della stazione. Tra i sottoposti a fermo preventivo in base alle nuove normative ad alcuni manifestatnti sono stati trovati catene, bastoni, passamontagna, maschere antigas, caschi e bombolette spray.

Sono stati 5 gli arresti con 44 denunciati ieri a Milano per l’unico grande corteo di circa 15.000 persone formatosi nel pomeriggio. E’ il bilancio aggiornato dei fermi effettuato dal dispositivo interforze, coadiuvato anche dagli operatori della Polizia di Locale diffuso dalla questura meneghina.

Delle 196 persone accompagnate in questura 171 sono state accompagnate e sottoposte ai sensi del recente fermo di prevenzione di polizia. Gli identificati in totale sono stati 2.921. 34 “Dacur” sono stati comminati in relazione a divieti di accesso a specifiche aree urbane o esercizi pubblici, 5 i fogli di via obbligatori dal comune di Milano consegnati, due ulteriori Dacur relativi a divieti di accesso alle aree urbane per violazioni di allontanamento e 26 i Daspo fuori contesto per comportamenti a rischio legati a manifestazioni ed eventi.