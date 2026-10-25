domenica 25 Ottobre 2026

Zelensky: “2.300 droni solo nell’ultima settimana, sbloccate le consegne di Patriot”

"Ci sono stati anche attacchi notturni contro una centrale termoelettrica, sottostazioni, miniere di carbone, depositi di grano, centri commerciali e un polo logistico postale. Si segnalano danni in nove regioni"

Data pubblicazione: 25-10-2026 ore 14:19Ultimo aggiornamento: 25-10-2026 ore 14:19

ROMA – “Solo nell’ultima settimana, la Russia ha lanciato contro l’Ucraina circa 1.600 bombe aeree teleguidate, 48 missili di vario tipo, compresi missili balistici, e quasi 2.300 droni d’attacco. Purtroppo, quasi ogni giorno, questi brutali attacchi causano morti e feriti tra le persone. In serata, gli attacchi russi sulla regione di Dnipro hanno ucciso quattro persone. Le mie condoglianze alle loro famiglie e ai loro cari. Altre 22 persone sono rimaste ferite, tra cui una bambina di 11 anni”. Così, su X, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

“A Vinnytsia, un drone russo ha colpito un condominio a molti piani. Sei persone sono rimaste ferite- elenca ancora- A Kharkiv, i russi hanno prima colpito un ipermercato del fai-da-te e poi hanno sferrato un cinico attacco ‘double-tap’ (doppio colpo) sui servizi di emergenza giunti sul posto. I primi soccorritori sono rimasti feriti. Ci sono stati anche attacchi notturni contro una centrale termoelettrica, sottostazioni, miniere di carbone, depositi di grano, centri commerciali e un polo logistico postale. Si segnalano danni in nove regioni”.

Questo è il modo in cui la Russia risponde alla diplomazia e alla fine dell’isolamento. Ed è molto importante che il supporto a coloro che proteggono le vite umane non diminuisca insieme al processo di negoziazione. Dobbiamo sbloccare le consegne degli intercettori Patriot già approvate dai paesi europei. Dobbiamo continuare a supportare l’aviazione da combattimento ucraina per difenderci dagli shahed a reazione. Ogni pacchetto di difesa di questo tipo, specialmente in vista dell’inverno, contribuisce a salvare vite. Ringrazio tutti i partner che forniscono questo tipo di supporto”, conclude Zelensky.

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