Ecco la “Lega Italia Federale”, senza Salvini nel nuovo simbolo: “Il nemico è l’Islam non i carrarmati russi”

MILANO – “Lega Italia Federale”. Ecco il simbolo presentato da Matteo Salvini nel suo intervento al congresso della Lega. Via la scritta “Salvini premier” dal simbolo, dunque. Salvini annuncia dal palco del congresso straordinario della Lega, a Milano, il cambiamento che intende sottoporre al Consiglio federale in caso di rielezione. “Mi faccio un po’ da parte io”, dice, indicando l’obiettivo di tenere insieme la dimensione nazionale del partito e la sua identità federalista. “Nazionale e non nazionalista”, precisa.

Il segretario richiama un simbolo presentato da Umberto Bossi nel 1994 e rivendica la scelta di estendere la presenza della Lega in tutta Italia: “Sono convinto che il federalismo sia il passato, il presente e il futuro del nostro Paese, per il Nord, per il Centro e per il Sud”. Nel contrassegno resta centrale Alberto da Giussano: “Uno in cabina elettorale o sui manifesti sceglie la Lega perché c’è Alberto da Giussano e perché c’è la Lega. Poi c’è Salvini, non Salvini, quello è di più”.

IL NEMICO NON SONO I RUSSI

“Non possiamo continuare a mandare soldi e armi all’Ucraina”. Matteo Salvini chiede al congresso straordinario della Lega il mandato per portare questa posizione in Consiglio dei ministri, qualora venga rieletto segretario federale. “In questi quasi cinque anni abbiamo sostenuto il popolo ucraino in ogni maniera possibile”, premette.

Poi richiama la mozione già approvata e invita i delegati a esprimersi nuovamente: “Alzi la mano chi ritiene che io abbia questo mandato”. Salvini solleva anche un sospetto sulla destinazione degli aiuti, senza fornire elementi a sostegno: “Non vorrei che una parte di questi soldi fosse finita in mano a qualche funzionario corrotto vicino a Zelensky”.

“Mi pento amaramente dell’errore fatto e me ne assumo tutta la responsabilità entrando nel governo Draghi con il Partito democratico. Mai più”. Torna così sulla partecipazione della Lega all’esecutivo guidato da Mario Draghi e la boccia. Il segretario ricorda che la scelta fu condivisa, ma ne rivendica la responsabilità. Quindi si rivolge agli imprenditori del Nord che, sostiene, avevano sollecitato quell’ingresso e alle politiche hanno poi votato chi era rimasto fuori dal governo. “Oltre ai complimenti a Giorgetti che faccio anch’io, se ci votassero anche non ci farebbe assolutamente schifo”, dice rivolto a Massimo Garavaglia.

“La pacca sulla spalla alla Lega, il voto per qualcun altro non ci fa salvare le fabbriche dal Green Deal dei burocrati europei”.

“Il problema per i nostri figli non sono e non saranno gli hacker o i carri armati o gli influencer russi. Il nemico mortale da cui dobbiamo difendere le nostre comunità è l’islam politico, che è il cancro dell’Occidente”, afferma. Il segretario lega il passaggio al richiamo alle radici cristiane del Paese e rivendica per la Lega il compito di denunciare il pericolo. A chi invita alla moderazione dei toni risponde che le stesse posizioni possono essere sostenute senza alzare la voce: “Si possono dire sottovoce”.

VANNACCI CHIACCHIERA

“La differenza fra la Lega e Vannacci è che qualcuno chiacchiera. Noi le cose le facciamo e i problemi li risolviamo”. Matteo Salvini attacca Roberto Vannacci dal palco del congresso straordinario della Lega, a Milano. Il segretario rivendica di aver anticipato il dibattito sull’immigrazione, quando al partito venivano rivolte accuse di razzismo ed egoismo: “Adesso se ne sono accorti tutti”. È su questo terreno che marca la distanza da Vannacci: “È un’enorme differenza tra quelli che chiacchierano e quelli che risolvono”.

CON LA LEGA MAI IUS SOLI E IUS SCHOLAE

“Ius soli e ius scholae non saranno mai approvati da una maggioranza con la Lega al governo”. Matteo Salvini ribadisce il veto alle due proposte di riforma della cittadinanza dal palco del congresso straordinario del partito, a Milano. “Fuori discussione”, aggiunge. Il segretario chiede anche ai sindaci leghisti di distinguersi nelle scelte amministrative e indica come esempio la verifica personale di ogni cittadinanza conferita a un cittadino extracomunitario, “guardando in faccia chi entra in ufficio e spendendoci due parole”. Essere bravi amministratori, sostiene, non basta a rendere riconoscibile la Lega: “Ci può essere un bravo sindaco del Pd”.

SEZIONI CHIUSE AI NUOVI ISCRITTI

Se una sezione ha trenta militanti e nessun sostenitore, “c’è qualcosa che non funziona”. Matteo Salvini porta al congresso straordinario della Lega, a Milano, il problema del tesseramento e delle sezioni che non si aprono a nuovi iscritti. Anche in Lombardia, osserva, ci sono differenze marcate tra province e tra sezioni vicine: una raccoglie cinquanta tessere, un’altra nessuna. Il rischio, sostiene, è che rimangano sempre gli stessi militanti, “che non fanno entrare nessuno per poi fare le liste del consiglio comunale”. Salvini rivendica quindi di aver chiesto l’istituzione della segreteria politica per condividere il lavoro “settimana per settimana” e della Consulta dei sindaci per portare a Roma e in Regione le richieste raccolte dagli amministratori. Annuncia inoltre un giro nelle province italiane: “Da lunedì ci mettiamo al lavoro al telefono o di persona”.

CANDIDEREMO GLI USCENTI E ATTINGEREMO DAI TERRITORI SPAZIO A CONSIGLIERI REGIONALI, SINDACI E SEGRETARI PROVINCIALI

(DIRE) Milano, 25 ott. – Parlamentari uscenti, consiglieri regionali, sindaci e segretari provinciali: Matteo Salvini indica al congresso straordinario della Lega, a Milano, da dove intende attingere per le candidature. “Candideremo tutte le persone che meritano di essere candidate”, afferma, legando il ragionamento al mantenimento dell’attuale legge elettorale. “Candideremo i parlamentari uscenti, attingeremo dal meglio dei consigli regionali, dei sindaci, dei territori e dei segretari provinciali”. Il criterio che richiama è il consenso: “Verranno eletti coloro che hanno più consenso dei militanti, degli elettori e dei cittadini”.

IL SEGRETARIO È IL PRIMO SCUDO PER CHI VIENE INDAGATO

“Se colpiscono un leghista, colpiscono tutti”. Matteo Salvini rivendica il ruolo del segretario federale nella difesa degli esponenti del partito coinvolti in indagini. Al congresso straordinario della Lega, a Milano, parla di una “magistratura marcia e politicizzata” e afferma che il leader deve essere “il primo scudo a difesa di quell’uomo, di quella donna indagati”. Una condotta che sostiene di aver seguito senza distinzioni: “L’ho fatto con Garavaglia, l’ho fatto con Fontana, l’ho fatto con Romeo, l’ho fatto a prescindere con chiunque”.

L’obiettivo, aggiunge, è mostrare una forza politica unita: “Devono capire che trovano una compagine compatta”.

“Un capo quando deve decidere spesso si trova da solo e quando deve rischiare la galera la rischia da solo”. Matteo Salvini risponde ai richiami al lavoro di squadra dal palco del congresso straordinario della Lega, a Milano. Il passaggio arriva dopo la rivendicazione dei risultati sul contrasto agli sbarchi e il riferimento al processo affrontato.

“È giusto invocare la squadra”, premette, prima di sottolineare il peso personale delle decisioni. Quindi precisa: “Io sono per la squadra la più ampia possibile”.

GIONALISTI FUORI

“Ho chiesto io agli organizzatori di lasciarli al piano di sotto“. Matteo Salvini rivendica dal palco del congresso straordinario della Lega, a Milano, la decisione di tenere i giornalisti separati dalla platea e attacca quelli che definisce “giornalisti servi che anche oggi stanno scrivendo c…”. Una scelta presa, sostiene, per tutelare delegati e militanti, “che non meritano di essere circondati da certa gente che non è qui per raccontare la Lega”. Il segretario, che ricorda di essere iscritto all’Ordine dei giornalisti, insiste: “La stampa non ci ha mai aiutato e non lo farà adesso”. E aggiunge: “È da 40 anni che cercano di stroncare la Lega e chiunque gli dia spazio non aiuta la Lega”.

L’attacco arriva mentre Salvini spiega di aver voluto affidare alla propria comunità la scelta sul suo futuro: “Ho deciso di chiederlo alla mia comunità se altri anni di sacrificio meritano di essere fatti, lo chiedo a voi oggi qua, non sui giornali”. Poi il richiamo interno: “Non si aiuta la Lega con le interviste, con i libri, con la polemica o un post su Facebook. Qui si aiuta la Lega”.

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