Garavaglia: “La Lega non è estrema, se batto Salvini nessuna lista nera”

MILANO – “Dovessi vincere, non ci sarà nessuna rappresaglia. Nessuna punizione. Nessuna lista nera”. Massimo Garavaglia si rivolge ai delegati del congresso straordinario della Lega, a Milano, e assicura che una sua vittoria non comporterebbe esclusioni. L’ex ministro del Turismo indica le persone che vorrebbe accanto: “Zaia, Durigon, Giorgetti, ma ovviamente Matteo Salvini”. Dirigenti che definisce “fuoriclasse” e che vorrebbe “al mio fianco, e direi davanti a me”.

Il richiamo all’unità passa anche dai capponi di Renzo nei Promessi sposi, che si beccano tra loro mentre vanno incontro alla stessa sorte. “Se qualcuno pensa di far fuori il vicino perché così lui è a posto, ha già perso”, avverte Garavaglia. “Sta ragionando come se fosse impossibile invertire il trend”. Ai delegati l’invito finale: “Votate senza paura, votate chi volete. Io non sono qua per poltrone, sono qua per la Lega”.

“La Lega non è estrema. Non è di estrema destra. Questo è nel nostro DNA, non essere estremi”. Massimo Garavaglia interviene sulla collocazione politica del movimento dal palco del congresso straordinario di Milano. Per farlo richiama uno slogan delle origini: “‘Né neri né rossi, ma liberi con Bossi’, così scandiva Matteo Salvini col megafono a capo del corteo dei giovani padani”.

L’ex ministro del Turismo propone una Lega “pragmatica e moderna”, nella quale ciascuno possa avere la propria posizione, ma con alcuni tratti riconoscibili. “Nel sociale la Lega è più a sinistra della sinistra e dobbiamo esserne orgogliosi”, sostiene, citando l’azione quotidiana dei sindaci. “In economia è chiaro che siamo liberali”.

Garavaglia rivendica inoltre le posizioni del partito sulla sicurezza, che definisce “la precondizione della libertà”: senza, afferma, non c’è libertà “né civile né d’impresa”. E sintetizza: “La Lega è popolana, non populista”.

“Abbiamo fatto la rottamazione, ma non è cambiato niente”. Garavaglia lega la propria candidatura alla necessità di recuperare consenso e avverte che un singolo intervento economico non basta a rilanciare la Lega. “Abbiamo preso l’8,8% alle elezioni e non siamo cresciuti. Dobbiamo crescere”, afferma dal palco del congresso straordinario di Milano. I sondaggi, premette, “sono indicazioni, non sono il voto, però danno una direzione”.

Per l’ex ministro del Turismo la risposta non può esaurirsi in una misura della legge di bilancio: “Non scaldano il cuore i singoli provvedimenti, dobbiamo risvegliare il sogno, dobbiamo farlo tutti insieme”. È questa, spiega, la ragione della candidatura: “L’obiettivo è invertire il trend. Dobbiamo svegliarci”. In chiusura indica anche il criterio con cui giudicare l’esito dell’appuntamento congressuale: “Tra qualche settimana si vede. Se risaliamo, questo congresso è servito, altrimenti abbiamo un serio problema”.

“Abbiamo provato a rafforzare la squadra comprando un giocatore. Non ha funzionato”. Garavaglia ricorre al calcio per affrontare il tema della selezione della classe dirigente della Lega, con un riferimento a Roberto Vannacci. Non fa nomi, ma contrappone gli ingressi dall’esterno alla crescita di chi milita nel movimento: “Il giocatore è sul mercato e quindi, se arriva un’offerta diversa e migliore, se ne va. Se invece peschi dal vivaio, lì c’è l’attaccamento alla maglia”. Da qui la proposta: “Dobbiamo pescare dal vivaio e abbiamo la fortuna di avere dei fuoriclasse che tutti ci invidiano”. Alla scelta delle persone Garavaglia affianca un metodo fondato su ascolto, delega e responsabilità. Richiama l’esperienza con Roberto Maroni in Regione e chiede una comunicazione che dia serenità: “Alzare troppo le aspettative e poi non raggiungere il risultato fa perdere credibilità”.