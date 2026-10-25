L’appello di Papa Leone per la fine delle ostilità nello Yemen

ROMA – “Seguo con preoccupazione la grave situazione umanitaria nello Yemen, dove la popolazione soffre per mancanza di cibo, acqua e cure mediche. Rivolgo un accorato appello affinché cessino le ostilità e venga garantito al popolo yemenita e a tutti i popoli della regione di vivere nella pace“. Lo ha detto Papa Leone XIV durante la preghiera dell’Angelus in piazza San Pietro.

“Assicuro la mia preghiera per quanti sono rimasti uccisi e feriti venerdì scorso nell’attentato terroristico contro i fedeli della chiesa ortodossa in Giordania– prosegue il Pontefice- Sono vicino a quella comunità e all’intero Paese, che si distingue per la pacifica convivenza e il rispetto tra le diverse religioni. Continuiamo insieme a pregare per la pace”.

“Dopodomani, 27 ottobre, uniamoci spiritualmente ai capi di chiese e ai leader religiosi che si raduneranno ad Assisi per il quarantesimo anniversario dell’incontro convocato da San Giovanni Paolo II- conclude Leone XIV- Mai come oggi è evidente che le guerre, oltre a seminare morte e distruzione, impoveriscono e danneggiano il mondo. Il Signore ispiri scelte di dialogo e di pace”.