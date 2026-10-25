domenica 25 Ottobre 2026

L’appello di Papa Leone per la fine delle ostilità nello Yemen

All'Angelus il Pontefice ha pregato per la situazione umanitaria nello Yemen, ricordando anche l'attentato dei giorni scorsi in Giordania

di Antonella SaliniData pubblicazione: 25-10-2026 ore 12:48Ultimo aggiornamento: 25-10-2026 ore 12:48

ROMA – “Seguo con preoccupazione la grave situazione umanitaria nello Yemen, dove la popolazione soffre per mancanza di cibo, acqua e cure mediche. Rivolgo un accorato appello affinché cessino le ostilità e venga garantito al popolo yemenita e a tutti i popoli della regione di vivere nella pace“. Lo ha detto Papa Leone XIV durante la preghiera dell’Angelus in piazza San Pietro.
“Assicuro la mia preghiera per quanti sono rimasti uccisi e feriti venerdì scorso nell’attentato terroristico contro i fedeli della chiesa ortodossa in Giordania– prosegue il Pontefice- Sono vicino a quella comunità e all’intero Paese, che si distingue per la pacifica convivenza e il rispetto tra le diverse religioni. Continuiamo insieme a pregare per la pace”.
“Dopodomani, 27 ottobre, uniamoci spiritualmente ai capi di chiese e ai leader religiosi che si raduneranno ad Assisi per il quarantesimo anniversario dell’incontro convocato da San Giovanni Paolo II- conclude Leone XIV- Mai come oggi è evidente che le guerre, oltre a seminare morte e distruzione, impoveriscono e danneggiano il mondo. Il Signore ispiri scelte di dialogo e di pace”.

Leggi anche

Meteo, le previsioni di domenica 25 ottobre 2026

di Redazione

FOTO | VIDEO | A Bologna danni dopo gli scontri: bus rotto, vetrina Nike distrutta. Un manifestante soccorso in ambulanza

di Redazione

Agenzia DIRE - Iscritta al Tribunale di Roma al n.341/88 del 08/06/1988 - Copyright 2025 - Tutti i diritti riservati.
Editore: Come - Comunicazione, Editoria e Media Srl - Sede legale: via Guidubaldo dal Monte, 61 – 00197 Roma - Sede operativa centrale: Corso d'Italia 38/a – 00198 Roma - C.F. e P. Iva 17804311003
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»
Powered by Segesit Multimedia