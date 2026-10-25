Il Brasile oggi vota per il ballottaggio, per l’esperto è una scelta tra Usa e Cina

ROMA – “Una vittoria di Bolsonaro porterebbe il Brasile più vicino agli Stati Uniti e all’amministrazione Trump”: lo sottolinea Oscar Campanini Gonzales, del Centro de documentación e información Bolivia (Cedib), intervistato dall’agenzia Dire in vista del ballottaggio presidenziale di domenica.

Di fronte ci sono il presidente uscente Luiz Inácio Lula da Silva, in cerca di un quarto mandato, e lo sfidante Flávio Bolsonaro.

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Secondo Campanini, il possibile cambiamento politico si inserisce in un contesto di rivalità internazionale.

“A livello globale stiamo assistendo a una crescente tensione tra due grandi economie, due grandi poli di potere politico ed economico: la Cina e gli Stati Uniti”, osserva l’esperto. La sua tesi è che i partiti di destra sudamericani “si stanno avvicinando molto agli Stati Uniti e all’amministrazione Trump, mentre stanno prendendo le distanze dalla Cina”.

Nel caso di una vittoria di Bolsonaro, secondo l’esperto, “l’avvicinamento agli Stati Uniti diventerebbe più marcato”. Non si tratterebbe però di una rottura definitiva con Pechino, dal momento che la Cina rappresenta “il principale mercato e uno dei principali produttori di quasi tutto ciò che consumiamo”.

Campanini ritiene quindi difficile una trasformazione radicale dei rapporti economici, pur evidenziando che potrebbero cambiare alcuni progetti, determinati investimenti e alcune posizioni rispetto alla politica internazionale.

L’esperto inserisce infine le elezioni in Brasile in più generali dinamiche di alternanza politica che, a suo giudizio, interessano più Paesi e continenti. “Le persone non votano necessariamente a favore di qualcuno, di un’opposizione o di determinate promesse”, sottolinea Campanini. “Votano contro ciò di cui sono stanche”.