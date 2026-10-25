MotoGp, cancellata la gara in Australia per maltempo. Addio triste al circuito di Philip Island

ROMA – Cancellato per maltempo il Gran Premio di motomondiale in Australia. La decisione è stata presa perchè le condizioni meteo che da un lato portavano scarsa visibilità in pista e dall’altro non permettevano il decollo e l’atterraggio a Melbourne dell’eliambulanza. Prima è stato cancellato il warm-up, poi la gara di Moto3, poi quella di Moto2 e infine la gara di MotoGP.

Pioggia e asfalto bagnato, dunque, ma soprattutto una questione di sicurezza. Come ha spiegato il direttore di gara Graham Webber, il regolamento prevede che l’elicottero deve essere utilizzato, in caso di serio incidente, quando non c’è un ospedale entro 45 minuti dal circuito. E quindi se non era possibile garantire l’elicottero, non si poteva correre.

L’amarezza è tanta, anche perchè questa sarebbe stata l’ultima gara disputata nell’iconico circuito di Phillip Island. Nella notte (notte italiana, ndr) si era sperato in un miglioramento del meteo, ma questa mattina alle 6 è arrivato il verdetto definitivo: gara annullata.

Il leggendario circuito di Phillip Island dice così addio alla Moto Gp: le prossime gara australiane si correranno nel circuito cittadino di Adelaide. Ai piloti è stato concesso un ultimo “emozionante” giro (dietro la safety car) per salutare il pubblico che aveva assiepato le tribune. La Moto Gp ha postato il video su X.

An emotional last lap around Phillip Island had one Thriller rule: Have one wheel in the air (doesn’t matter which) 🥹🫶 #AustralianGP 🇦🇺 https://t.co/7EMOt9m67x — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 25, 2026

Si torna in pista il 30 ottobre-1 novembre a Sepang. Da lì partirà la caccia al Mondiale di Marc Marquez (Ducati), ancora di più adesso il grande favorito per il titolo dopo che il rivale Jorge Martin (Aprilia) è finito fuori gioco per una frattura al braccio destro. Salterà quindi con ogni probabilità le prossime tappe, appunto in Malesia e poi in Qatar.

Ecco le classifiche della MotoGp:

La classifica Piloti (prime posizioni): Marc Marquez (Ducati) 365 punti; Martin (Aprilia) 355; Bezzecchi (Aprilia) 315; Acosta (Ktm) e Ogura (Aprilia Trackhouse) 263; Di Giannantonio (VR46) 252.

La classifica Costruttori (prime posizioni): Aprilia 509 punti; Ducati 503; Ktm 316; Honda 166; Yamaha 99.