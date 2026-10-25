L’oroscopo di domenica 25 ottobre 2026

Ariete
dal 21 marzo al 20 aprile
Qualcuno è contro di te, nemici o rivali. Storie d’amore più conflittuali, attenzione a qualche contrasto con parenti per motivi di soldi. Dormi poco.
Toro
dal 21 aprile al 20 maggio
E’ possibile che entro oggi pomeriggio tu riesca a chiarire una questione rimasta in sospeso da tempo. Giornata utile per rilanciare i sentimenti.
Gemelli
dal 21 maggio al 21 giugno
Questa giornata deve essere amministrata con attenzione, parte con il piede sbagliato e proprio tu potresti attaccare chi non ti capisce! Qualcuno deve quasi ripartire da zero su alcuni aspetti della vita!
Cancro
dal 22 giugno al 22 luglio
La situazione non ti piace, ma solo perché entro qualche settimana bisognerà spendere tanti soldi. E’ probabile che tu debba affrontare, nei prossimi tre giorni, persone che sono contro di te, a tuo sfavore!
Leone
dal 23 luglio al 23 agosto
Giornata all’insegna del sorriso. Evita liti in amore; finalmente scuse da una persona.
Vergine
dal 24 agosto al 22 settembre
Giornata piena di cose da fare e non troppo concludente; vincerai se non agiterai troppo le acque, ad ogni modo i nuovi amori e le nuove amicizie sono da vivere al meglio.
Bilancia
dal 23 settembre al 22 ottobre
Alle grandi difficoltà puoi reagire con determinazione, è probabile che tu debba cambiare ruolo, riferimenti, tutto si muove attorno e non è facile trovare la strada giusta, oggi va meglio.
Scorpione
dal 23 ottobre al 22 novembre
Giornata piacevole, ti senti appagato dalle possibilità che hai per gratificare la tua ambizione. Procedi con calma e impassibilità. Giusto contributo di fortuna.
Sagittario
dal 23 novembre al 21 dicembre
Bisogna organizzarsi al meglio altrimenti si rischia di fare poco e male. L’amore torna ad essere un po’ conflittuale, attenzione a ritorni inutili.
Capricorno
dal 22 dicembre al 20 gennaio
Ciò che ti stanca e ti stranisce è che da qualche tempo ogni cosa che decidi di fare non si risolve nell’immediato. In amore cerca il coraggio di affrontare i cambiamenti. Oggi hai più energia, ma qualcuno ha cercato di metterti il bastone tra le ruote.
Acquario
dal 21 gennaio al 19 febbraio
Giornata gratificata, soprattutto per chi fa attività sportiva, poi anche quella delle amicizie. Non sottovalutare le amicizie!
Pesci
Salto di qualità nelle questioni dove si è registrato un fermo, polemiche con colleghi, qualche ritardo nei pagamenti, pensa al divertimento, tra qualche giorno si riparte.