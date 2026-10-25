In Ucraina rispristinato Starlink a 400 chilometri orari, Musk: “Non dovrebbe essere usato per attacchi con droni”

ROMA – I sistemi di monitoraggio del Ministero della Difesa dell’Ucraina registrano il ripristino della velocità di Starlink/Starshield a oltre 400 km/h con una connessione stabile. Lo ha comunicato ieri ai giornalisti il ministro della Difesa dell’Ucraina Yevhenii Khmara.

“I sistemi di monitoraggio del Ministero della Difesa registrano il ripristino della velocità di Starlink/Starshield. Registriamo una velocità superiore a 400 km/h, la connessione è stabile“, ha reso noto.

“Questo è un ulteriore esempio di come il dialogo diretto e la posizione tenace del Presidente dell’Ucraina ai massimi livelli diano risultati. E questo risultato è prima di tutto importante per il nostro fronte, per i militari, per il funzionamento dei droni, per la logistica e per le comunicazioni“, ha sottolineato Khmara.

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MUSK: “SPACEX HA FATTO DI GRAN LUNGA PIÙ DI QUALSIASI ALTRO”

Ieri Elon Musk ha continuato a difendere Starlink dopo che l’Ucraina ha affrontato più di una settimana di restrizioni di velocità che hanno interrotto il suo sforzo bellico contro la Russia (solo ieri la velocità della connessione è stata ripristinata), sostenendo che SpaceX abbia fatto “di gran lunga” più di qualsiasi altra azienda privata per difendere il Paese, accusando al contempo l’Ucraina di utilizzare la tecnologia in violazione dei suoi termini di servizio “per uccidere persone”.

“L’uso di Starlink, un servizio commerciale civile, per attacchi offensivi con droni per uccidere persone non è mai stato consentito, né dovrebbe esserlo”, ha scritto Musk su X, sostenendo che l’Ucraina avesse “violato i termini di servizio di Starlink e lo avesse usato per attacchi offensivi con droni per uccidere persone. Quella scappatoia è stata chiusa la scorsa settimana”. Ha poi ribadito che Starshield è un sistema diverso controllato dal governo degli Stati Uniti: “Quello che decidono di fare spetta a loro”.

“Se Starlink venisse disattivato, la linea del fronte ucraino crollerebbe immediatamente. Questa NON è una minaccia, è semplicemente una constatazione di fatto”, ha aggiunto, sempre su X.

Musk ha affermato che Starlink è stato cruciale all’inizio della guerra perché era l’unico mezzo di comunicazione che non poteva essere “distrutto o disturbato dalla Russia”.

“SpaceX ha fatto di gran lunga di più per difendere l’Ucraina di qualsiasi altra azienda privata sulla Terra– ha sostenuto- Detto questo, non ho altro che disprezzo totale per i malvagi guerrafondai, esibizionisti di virtù, che spingono per massacri senza fine e non offrono alcuna soluzione realistica al conflitto”.