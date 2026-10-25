domenica 25 Ottobre 2026

Israele: “Chiusi tutti i valichi il 27 ottobre, giorno delle elezioni”

Nel giorno delle elezioni, tutti i valichi terrestri saranno chiusi: la decisione di Israele arriva dopo l'agguato dei giorni scorsi in cui sono stati uccisi due soldati israeliani

Data pubblicazione: 25-10-2026 ore 8:04Ultimo aggiornamento: 25-10-2026 ore 8:04

ROMA – Israele ha annunciato oggi che chiuderà tutti i valichi terrestri con la Cisgiordania nel giorno delle elezioni, dopo che uomini armati palestinesi hanno ucciso due soldati israeliani nel territorio.
“I vertici politici hanno approvato il divieto di ingresso e uscita dei lavoratori palestinesi in tutta la Giudea, la Samaria e la Valle del Giordano, comprese le zone industriali, nonché la chiusura di tutti i valichi terrestri per l’intera giornata delle elezioni, martedì 27 ottobre 2026″, hanno pubblicato su Telegram le Forze di Difesa Israeliane.

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