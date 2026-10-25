Rabbia in piazza anche a Barcellona: incendi e negozi saccheggiati. Arrestate 128 persone, i minorenni sono 73

ROMA – Devastazioni e negozi assaltati nel centro di Barcellona, ieri, nel corso della protesta “contro il sistema” che ha visto scendere in piazza migliaia di persone. I giovani sono scesi in piazza dopo un tam tam circolato sui social ispirato alle analoghe proteste che hanno animato le piazze francesi nel passato weekend e poi di nuovo ieri.

30 INCENDI E 14 NEGOZI SACCHEGGIATI

Nelle immagini e nei video che circolano, si vedono gruppi di manifestanti vestiti di nero e incappucciati che sfondano vetrine e appiccano incendi nel centro di Barcellona, nei dintorni della centrale Plaça de Catalunya. Ci sono state cariche da parte della Polizia per disperdere i partecipanti, mentre alcuni negozi hanno chiuso le loro attività. In serata a Barcellona sono state arrestate in tutto 100 persone. Sono stati appiccati più di 30 incendi e 14 negozi sono stati vandalizzati o saccheggiati in una zona della città frequentata da turisti e clienti nel fine settimana, ha aggiunto.

128 ARRESTI, 73 MINORENNI

La Polizia catalana ha reso noto di aver arrestato 128 persone a Barcellona, per atti di vandalismo, danneggiamento alla proprietà privata e saccheggio.

Settantatre degli arrestati sono minorenni, i loro casi saranno giudicati dalla Procura competente.