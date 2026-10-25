domenica 25 Ottobre 2026

Pioggia di missili verso l’Arabia, uno diretto a Riad. Gli Houthi avvertono: “L’aeroporto è un nostro obiettivo, non sarà mai sicuro”

All'alba intercettato e distrutto un missile proveniente dallo Yemen e lanciato verso Riad, capitale dell'Arabia Saudita

Data pubblicazione: 25-10-2026 ore 7:43Ultimo aggiornamento: 25-10-2026 ore 10:23

ROMA – L’Arabia Saudita ha reso noto di aver intercettato 10 missili Houthi lanciati verso il sud del Paese. Prima, all’alba, avevano dato notizia di aver intercettato e distrutto un missile balistico lanciato dal gruppo ribelle yemenita Ansar Allah (Houthi) verso Riad, capitale dell’Arabia Saudita. Lo ha reso noto, come riporta l’agenzia Tass, il portavoce ufficiale dell’alleanza, il maggiore generale Turki al-Maliki.
Le difese aeree hanno intercettato e distrutto un missile balistico lanciato dai miliziani Houthi verso Riad”, si legge nella dichiarazione. Si tratta di almeno il terzo bersaglio aereo intercettato dalle forze della coalizione nel corso della notte.

GLI HOUTI AVVERTONO: “AEROPORTO NON SICURO, È OBIETTIVO MILITARE”

Yahya Saree, portavoce delle milizie Houthi, ha annunciato in un post su X che “le Forze Armate yemenite ribadiscono il loro avvertimento a tutte le compagnie aeree internazionali, regionali e nazionali, al personale e ai passeggeri di non viaggiare attraverso l’aeroporto Khalid di Riad, in quanto non sicuro essendo un obiettivo militare per le nostre forze. Il regime saudita si assume le conseguenze di qualsiasi operatività dell’aeroporto e le ripercussioni che ne deriveranno, poiché le Forze Armate continueranno le loro operazioni contro di esso e non sarà mai sicuro“.

Dopo il sanguinoso attacco del 10 ottobre, che ha provocato 12 morti, l’aeroporto di Riad ha parzialmente riaperto. A quanto risulta dalla consultazione delle comuni piattaforme che monitorano i voli, vari terminal hanno riaperto, come annunciato, sebbene si registrino molte cancellazioni.

(In copertina foto di repertorio)

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