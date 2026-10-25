Meteo, le previsioni di domenica 25 ottobre 2026

(Fonte: ilmeteo.it)

Pressione in aumento, venti di Maestrale, clima autunnale. La giornata sarà contrassegnata da un cielo nuvoloso o a tratti molto nuvoloso o localmente coperto. Non sono previste precipitazioni importanti se non qualcuna, al mattino, irregolare su Calabria e Sicilia tirreniche e inoltre sui confini alpini (nevosa a 1500 metri circa). Clima autunnale. Temperature massime in diminuzione.

NORD

La pressione aumenta sulle nostre regioni, pertanto la giornata sarà contraddistinta da un tempo parzialmente soleggiato; infatti il cielo si potrà vedere irregolarmente nuvoloso o anche coperto al mattino al Nordest. Sono previste alcune precipitazioni, nevose a circa 1500 metri, sui confini alpini. Temperature massime in diminuzione con clima fresco anche di giorno. Valori massimi attesi tra i 14 e i 18°C gradi su tutte le città.

CENTRO E SARDEGNA

Sulle nostre regioni arriva un campo di alta pressione. La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di tempo stabile, ma parzialmente soleggiato. Il cielo si potrà vedere irregolarmente nuvoloso dappertutto. I venti soffieranno da Maestrale, mentre i mari saranno generalmente mossi. Temperature massime in diminuzione e quasi ovunque sotto i 20 gradi. Valori massimi compresi tra i 15 e i 19 gradi su gran parte delle città.

SUD E SICILIA

Una perturbazione abbandona velocemente le nostre regioni. Dopo una mattinata un po’ instabile e irregolarmente piovosa su Calabria, Salento e Sicilia tirrenica, nel pomeriggio il tempo sarà più asciutto, ma con un cielo nuvoloso o anche molto nuvoloso. Soffieranno venti di Maestrale che renderà il Mar Tirreno molto mosso. Mossi gli altri bacini. Calo termico generale. Valori massimi attesi tra i 13°C di Potenza e i 20°C di Napoli e Palermo.