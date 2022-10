Ruggeri (M5s): “Giunta esce con ossa rotte da parifica Corte dei Conti”

ANCONA – “La giunta regionale è uscita con le ossa rotte dall’udienza di parifica presso la Corte dei Conti, cui ha risposto facendo spallucce come al solito”. Lo dice la consigliera regionale Marta Ruggeri (M5s) sottolineando che ieri la Corte dei Conti delle Marche, oltre ad un giudizio di parifica sul Rendiconto 2021 della Regione, ha evidenziato numerosi rilievi critici. “Non solo rilievi contabili, come la poco prudente gestione dei residui attivi e il troppo disinvolto ricorso alla possibilità di svincolare quote dall’avanzo di amministrazione- dice Ruggeri– ma anche rilievi di carattere gestionale. Si va dalla gestione delle società partecipate, che continua a gravare sulla spesa pubblica a carico dei cittadini, senza benefici né risultati tangibili, fino alla spesa sanitaria dirottata sempre di più verso imprese e servizi privati, a discapito del servizio pubblico e in violazione degli obiettivi di contenimento della spesa”.

“INTERVENTI RICOSTRUZIONE POST SISMA NOTA DOLENTE”

Ruggeri si sofferma poi sullo stato della ricostruzione post sisma 2016 e sulle valutazioni della Magistratura contabile. “Sui 164 interventi di edilizia residenziale pubblica previsti- specifica- la Corte dei Conti ha verificato che a tutto il 2021 la fase esecutiva è stata avviata in soli 34 casi e di questi ne sono stati completati solo due. Su 187 interventi di edilizia scolastica nove sono in fase di esecuzione e uno solo è risultato completato. Altro nodo dolente sono gli interventi per mitigare il dissesto idrogeologico. Ne abbiamo di nuovo toccato con mano la necessità e l’urgenza a causa dell’alluvione del 15 settembre scorso: il ritardo delle opere sul fiume Misa è stato rilevato anche dai magistrati contabili”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it