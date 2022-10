“Serve una visione”: ecco la scuola di ‘eco-politica’ dei Verdi

BOLOGNA – A Bologna prende il via una scuola di “eco-politica”: il progetto è promosso dai Verdi in collaborazione con il gruppo universitario Ecologica, la Comunità laudato si’ e l’associazione Eco. La scuola vuol essere “un punto di incontro dove possiamo andare e ridisegnare quelli che sono i principi reali dell’ecologia, perché l’ecologia è al centro del dibattito politico ma quasi nessuno ha capito esattamente cosa bisogna fare. Quindi cercheremo, all’interno di questi incontri, di indicare una direzione”, spiega in conferenza stampa Davide Celli, consigliere comunale del Sole che ride.

INCONTRI PER PROMUOVERE IL DIALOGO E LA RIFLESSIONE

La scuola si svilupperà attraverso “una serie di iniziative culturali che vogliono promuovere il dialogo, il dibattito e la riflessione sull’ecologia e l’ambiente ma non solo- aggiunge Arturo Ciliegi di Ecologica- con una visione molto globale, anche filosofica e artistica”. Un progetto di questo genere è necessario perché “di fronte a problemi gravissimi come il riscaldamento globale, la guerra, la pandemia, l’inquinamento e l’aumento vertiginoso delle disuguaglianze sociali anche nei Paesi più ricchi- afferma Paolo Galletti della Federazione Università Verdi- manca una visione del mondo adeguata”.

LA PRIMA INIZIATIVA: “PARANOIA” CON LUIGI ZOJA

L’auspicio è che “soprattutto vengano i più giovani- aggiunge Alessandro Fabianelli di Eco- perché la nostra idea è proprio quella di una scuola di formazione, per creare un gruppo politico dirigente che sia in grado di affrontare grandi sfide”. Il primo appuntamento è previsto per sabato nella Sala degli anziani di Palazzo D’Accursio con la presentazione di “Paranoia” di Luigi Zoja. Seguirà il 26 novembre una lezione di Massimo Scalia (“Nucleare, una risposta?”), poi il 10 dicembre toccherà a Claudio Ubaldo Cartoni (“Religioni e madre Terra”).

