VENEZIA – Un francobollo porterà Verona in giro per il mondo. Dedicato alla storia d’amore tra Romeo e Giulietta, ritrae quest’ultima all’apice del suo dolore davanti all’amato senza vita e fa parte della serie istituzionale Europa 2022 – emissione congiunta di francobolli con un tema comune da parte dei Paesi membri dell’Unione Europea, della Conferenza europea di Poste e Telecomunicazioni e di PostEurop, che quest’anno ha come tema ‘Storie e miti’.

“Una bella opportunità per valorizzare la città e uno dei suoi principali attrattori culturali”, afferma l’assessore alla Cultura del Comune di Verona Marta Ugolini. “L’identità di Verona e la sua riconoscibilità è indiscutibilmente legata al mito di Giulietta, un marker turistico di grande impatto”.

