Bologna abbraccia Zuppi: riceverà la cittadinanza onoraria

BOLOGNA – Il Comune di Bologna conferirà la cittadinanza onoraria all’arcivescovo e cardinale Matteo Zuppi, che è anche presidente della Conferenza episcopale italiana (Cei). La decisione è stata condivisa da tutti i capigruppo del Consiglio e dal sindaco Matteo Lepore.

“NON HA MAI MANCATO DI DARE IL SUO CONTRIBUTO FATTIVO ALLA CITTÀ”

Sono passati ormai sette anni dal 27 ottobre 2015 quando Papa Francesco nominò Zuppi arcivescovo di Bologna: “Da allora ‘don Matteo’ è entrato a far parte della vita dei bolognesi ed è considerato a tutti gli effetti un cittadino di Bologna, sempre dalla parte degli ultimi e delle persone in difficoltà”, fanno sapere i capigruppo e il sindaco, sottolineando che in questi anni il cardinale “non ha mai mancato di dare il suo contributo fattivo per affrontare i tanti problemi che affliggono la nostra società. Il progetto ‘Insieme per il lavoro’, nato dalla collaborazione tra Comune, Città metropolitana e Arcidiocesi di Bologna nel 2021, cui ha aderito in seguito anche la Regione Emilia-Romagna, è uno degli esempi più significativi, anche se non è l’unico, del rapporto che ha saputo instaurare con la nostra comunità”. Proprio per “suggellare questo forte legame, su proposta del sindaco e di tutto il Consiglio comunale, abbiamo deciso di riconoscergli la cittadinanza onoraria del Comune di Bologna”, è il messaggio che arriva da Palazzo D’Accursio.

LEPORE: UNA PAGINA STORICA NEL RACCONTO DELLA CITTÀ

“Caro don Matteo, sarà un onore consegnarti questa onorificenza, così carica di valori e di sentimenti”, scrive Lepore su Facebook. Per Lepore si tratta di “una pagina per certi versi storica nel racconto lungo di questa città, dove il dialogo diretto e indiretto tra Comune e Chiesa ha generato spesso e volentieri il meglio di quello che siamo”, aggiunge il primo cittadino. “Un pensiero di affetto quindi oggi va all’uomo di Pace, al nostro vescovo così impegnato per il lavoro e per la solidarietà. Grazie a te e a Papa Francesco abbiamo imparato di nuovo a camminare insieme. Fratelli e sorelle tutti e tutte”, conclude Lepore.

