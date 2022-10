A Firenze la lotta contro la violenza sulle donne viene fatta anche in tram

FIRENZE – “Not a single story – Fermati a pensare” è la nuova campagna di sensibilizzazione promossa da Nosotras a Firenze. Con il contributo di Gest verrà promossa e diffusa dai tram fino al 24 novembre, vigilia della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Si tratta di “quattro cortometraggi su altrettante facce quotidiane di violenza: economica, sui luoghi di lavoro, gaslighting e molestie”, si spiega.

“La campagna prende il nome da un celebre discorso della scrittrice nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie e vuole essere uno stimolo a non aver paura nel riconoscersi nella storia dell’altra, perché la violenza è qualcosa che permea la società attraverso comportamenti talmente banalizzati da essere dati per scontati e ‘normali'”, afferma Isabella Mancini, presidente di Nosotras. “Nosotras e Gest hanno iniziato da tempo una collaborazione proprio ragionando sul tema della discriminazione di genere. I quattro video sono ambientati sulla tramvia, la quale inoltre veicola l’intera campagna attraverso la città nell’esercizio di tutti i giorni. Perché una società senza discriminazioni di genere è una società migliore per tutti”, dice Valentina Ferrini, responsabile Marketing di Gest.

“Raccontare la violenza di genere per non far mai sentire sola o isolata nessuna donna”, osserva l’assessora a Diritti e Pari opportunità del Comune di Firenze, Benedetta Albanese. “Ognuna deve percepire chiaramente il sostegno della collettività, perciò è importante far conoscere queste storie, raggiungendo il maggior numero di persone possibile viaggiando su uno dei mezzi di trasporto più popolari: la tramvia”.

