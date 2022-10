A Firenze atterra di nuovo la ruota panoramica, Nardella lavora al bis  

FIRENZE – La ruota panoramica a Firenze, il sindaco Dario Nardella ci lavora. Di nuovo. Ma stavolta il secondo capitolo della ruota, dopo l’assaggio dello scorso anno, passerà al vaglio di un nuovo soprintendente visto la fine del mandato di Andrea Pessina (e l’attesa per la nomina del suo successore). “La ruota? Dipenderà da cosa ci verrà detto dal nuovo soprintendente. Aspettiamo che arrivi, ma noi abbiamo predisposto tutte le procedure e a me piacerebbe che tornasse. E’ piaciuta moltissimo alle famiglie, ai giovani, ai fiorentini e ai visitatori, ma soprattutto è stata voluta dai residenti di quella zona, perché la presenza della ruota panoramica, con tutte le attività correlate, è stata una risposta ai problemi di sicurezza e degrado di quella zona”, spiega a ‘Lady Radio’.

È stata una risposta ai problemi di sicurezza e degrado

“Sono sempre dell’idea che non bastano solo le forze dell’ordine per combattere i problemi di sicurezza e degrado, ma occorre anche popolare i luoghi pubblici, farli vivere. La ruota era anche una risposta in questa direzione e quindi mi auguro che ci sia la disponibilità della soprintendenza. Non appena arriverà il nuovo soprintendente lo cercherò per stabilire un rapporto di collaborazione proficua per il futuro”.

LEGGI ANCHE Nardella rilancia sulla ruota panoramica, ma alle Cascine

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it