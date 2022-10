Von der Leyen: “All’Ucraina servono 18 miliardi fino al 2023”

Di Alessio Pisanò

BRUXELLES – “L’Ucraina ha bisogno di una somma tra i tre e i cinque miliardi di euro al mese per pagare gli stipendi ai militari, agli insegnanti, ai dottori che operano negli ospedali e nelle campagne, ai pensionati: è giusto che l’Unione europea giochi la sua parte e lavorerò con gli Stati membri per far sì che l’Europa supporti l’Ucraina fino a 1,5 miliardi di euro ogni mese, per un totale di 18 miliardi di euro fino alla fine del 2023″. Lo ha dichiarato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen durante la Conferenza internazionale di esperti sul recupero, la ricostruzione e la modernizzazione dell’Ucraina che si sta svolgendo a Berlino.

Il capo dell’esecutivo europeo ha anche proposto l’Unione europea per la guida della la piattaforma internazionale di coordinamento per la ricostruzione dell’Ucraina. “La piattaforma deve decollare prima della fine di quest’anno o al massimo all’inizio dell’anno prossimo”, ha continuato von der Leyen.

