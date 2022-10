La piattaforma Digeat+ entra nella Repubblica digitale

ROMA – Oltre 200 video on demand con 222 relatori e circa 4mila iscritti. Questi i numeri con cui la Piattaforma DIGEAT+ di Digital&Law, dedicata all’innovazione, all’aggiornamento professionale, alla divulgazione sui temi della digitalizzazione, fa il suo ingresso ufficiale nella Repubblica Digitale (https://repubblicadigitale.innovazione.gov.it/iniziativa/digital–law-department-s.r.l._digeat-plus/) l’iniziativa promossa dal Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale e coordinata dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio, per supportare il processo di sviluppo del Paese.

Il portale creato in occasione del DIG.eat 2021, l’evento dell’Associazione Nazionale dei Responsabili e Conservatori dei dati informatici (ANORC) che per la prima volta, a causa della pandemia, si è svolto totalmente online, è entrato infatti a far parte della famiglia di progetti selezionati dal MITD con l’obiettivo di ridurre il divario digitale e promuovere l’educazione sulle tecnologie del futuro.

E DIGEAT+ prosegue con la sua attività di “divulgazione digitale” attraverso una piattaforma on demand in stile Netflix. Ai primi 150 eventi del Digeat 2021 se ne sono aggiunti nel tempo decine di nuovi, non ultimo con il nuovo percorso DIGEAT 2022/23 promosso da ANORC che ha annoverato tra le ultime tappe il Forum Nazionale sulla custodia dei contenuti digitali che si è tenuto dal 19 al 21 ottobre (https://anorc.eu/associazione/forum-nazionale-sulla-custodia-dei-contenuti-digitali/).

E molti altri sono già in calendario: tutti gli eventi di DIGEAT+ restano disponibili on demand e senza limiti. Scopri la piattaforma: https://www.digeat.it/

