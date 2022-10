Aspettando le nevicate, il Corno alle scale ‘congela’ gli skipass stagionali

BOLOGNA- Il Corno alle Scale, in attesa della prima neve, “congela” il prezzo degli skipass stagionali. Nessun aumento per gli abbonati della stazione sciistica bolognese, nonostante il caro energia rischi di mandare in bolletta gli impianti. Solo un euro i rincari degli altri biglietti. “Una scelta non scontata, visti i forti aumenti legati al costo dell’energia che pesano in maniera determinante sulla gestione della società“, spiega Marco Palmieri, presidente di Piquadro e azionista della società di gestione degli impianti.

SFORZO PER SOSTENERE LE COMUNITÀ LOCALI

“Nonostante il forte aumento del costo dell’energia elettrica, che rappresenta una delle maggiori voci di spesa per la Corno alle Scale, la società ha deciso di limitare al massimo gli aumenti degli skipass facendosi carico direttamente dei maggiori oneri“, rivendica Palmieri. “Per la nostra società si tratta di uno sforzo economico notevole, ma anche di una scelta ponderata e coerente con la missione che si siamo dati che è quella di sostenere le comunità locali, per contrastare lo spopolamento della montagna, creando posti di lavoro, tramite la promozione di un turismo sostenibile”, aggiunge.

INNEVAMENTO ARTIFICIALE FINO A QUOTA 1.800

Altra novità è l’ampliamento dell’impianto di innevamento artificiale che interesserà per la prima volta anche la parte alta del Corno alle Scale, raggiungendo quota 1.800 metri, garantendo così di ampliare l’area sciabile anche in assenza di nevicate. Da quest’anno, inoltre, sarà possibile abbinare lo sci al benessere termale grazie alla nuova collaborazione con le Terme di Porretta grazie a pacchetti ‘neve & benessere’ a partire da 50 euro.

STAZIONE SCIISTICA CARBON NEUTRAL

Infine, da quest’anno il Corno alle Scale diventerà ‘carbon neutral’, grazie ad un progetto sponsorizzato da Piquadro per compensare tutte le emissioni derivanti dal funzionamento degli impianti di risalita e dall’innevamento artificiale. Il Corno alle Scale sarà presente a ‘Skipass’, il salone del turismo e degli sport invernali in programma nel weekend a ModenaFiere, per presentare in anteprima tutte le novità della stagione invernale 2022/2023: tutti coloro che passeranno dallo stand potranno acquistare due skipass feriali al costo di uno (27 euro adulti, 23 euro ragazzi e senior).

