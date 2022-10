Energia, autorizzato rigassificatore. Giani: “Snam può iniziare opere a Piombino”

FIRENZE – “Dispongo l’autorizzazione a Snam tenendo conto delle prescrizioni che i vari enti hanno indicato partecipando alla conferenza dei servizi e con questa autorizzazione do anche conto dell’intesa, come commissario, raggiunta con la Regione Toscana, che è rappresentata dalla delibera di Giunta approvata ieri, dove si prospetta il memorandum Piombino”. Con queste parole il presidente della Regione Toscana e commissario alla realizzazione del rigassificatore, Eugenio Giani, ha firmato in mattinata a palazzo Strozzi Sacrati davanti a telecamere e giornalisti l’autorizzazione all’impianto di Piombino per i prossimi tre anni.

GIANI: “DA DOMANI INTERVENTI PROPEDEUTICI SU BANCHINA DEL PORTO”

L’iter iniziato con la presentazione del progetto di Snam e proseguito fino alla chiusura della conferenza dei servizi, e “al passaggio che abbiamo avuto in Giunta che è chiamata secondo il decreto legge ad avere un’intesa con la Regione- aggiunge Giani- ci porta stamani alla sottoscrizione dell’atto di autorizzazione. Da domani Snam può procedere a installare le opere propedeutiche all’arrivo della nave” di rigassificazione “nel porto di Piombino alla banchina, perché possa poggiare stabilmente e in modo da raggiungere la rete nazionale”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it