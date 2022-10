Al Senato insediata la Commissione speciale per i provvedimenti urgenti

ROMA – Oggi in Senato si è riunita la Commissione Speciale che, in attesa del completamento di tutti gli organismi parlamentari, si occuperà dei provvedimenti urgenti rimasti in sospeso a fine legislatura, con la caduta del Governo Draghi. La Commissione lavorerà fino a quando non sia a a pieno regime la nuova legislatura con tutti gli organismi regolarmente formati. Le Commissioni ordinarie, quelle permanenti, che discutono e approvano le leggi prima del passaggio in Aula, non sono infatti ancora istituite. Fino alla loro costituzione ci sarà la Commissione speciale che opererà in maniera provvisoria e cesserà nelle sue funzioni una volta terminato l’iter dei provvedimenti.

ELETTO PRESIDENTE CALANDRINI (FDI)

All’ordine del giorno della Commissione del Senato di oggi la nomina dell’ufficio di presidenza. In qualità di presidente eletto Nicola Calandrini, senatore di Fratelli d’Italia. Vicepresidenti sono risultati Massimo Garavaglia (Lega) e Antonio Salvatore Trevisi (M5s). Segretari sono Silvia Fregolent (Azione-Iv) e Roberto Rosso (FI).

FUNZIONI DELLA COMMISSIONE SPECIALE

La Commissione si occuperà di esaminare gli atti urgenti come l’ultimo dl aiuti o il decreto sul ‘caro carburante’ sul taglio delle accise e sull’Iva sui prodotti energetici come benzina, gasolio gpl o gas naturale, che erano stati varati dal Governo di Mario Draghi.

ANALOGO ORGANISMO A MONTECITORIO

Analoga Commissione è stata istituita la scorsa settimana alla Camera. La commissione speciale della Camera sarà composta da 35 deputati, quella del Senato da 26 esponenti dei gruppi. A Montecitorio si parte con il decreto aiuti il cui approdo è previsto nella settimana dal 7 all’11 Novembre.

LE COMMISSIONI SPECIALI UNA PRASSI

È una prassi, con la nascita di ogni nuova legislatura, formare delle Commissioni speciali per la discussione e approvazione di provvedimenti urgenti lasciati in sospeso. Le Commissioni, come previsto dai Regolamenti, possono essere formate in qualsiasi momento nel corso della legislatura e devono essere composte in modo da rispecchiare la proporzione delle forze politiche in Parlamento.

