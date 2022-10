Incursioni artistiche in metropolitana: a Roma torna Art Stop Monti

ROMA – Portare l’arte là dove generalmente non c’è, cambiare la percezione di un luogo concepito esclusivamente come transito: succede con Art Stop Monti nella stazione della metro B Cavour a Roma. Un progetto che festeggia nel 2022 l’edizione numero 5 e che trasforma uno spazio pubblico in galleria civica.

‘FUTURA’ È IL TEMA SU CUI QUEST’ANNO HANNO RAGIONATO 4 ARTISTE E UN COLLETTIVO

Camilla Falsini, Pax Paloscia, Elisa Talentino, Laurina Paperina e Ciao Discoteca Italiana sono stati chiamati a interrogarsi sul futuro, immaginare di poterlo riscrivere, ripartendo dall’essere umano e la sua condizione attuale, per una rivoluzione quanto mai necessaria. Ecco allora che i 5 sguardi degli artisti saranno sotto gli occhi di tutti, a rotazione, in due cartelloni temporanei esposti in stazione.

CAMILLA FALSINI APRE ART STOP MONTI 2022

Ad aprire Art Stop Monti 2022 è il progetto ‘Alfabeti’ di Camilla Falsini che oltre ai ‘billboard’ ha realizzato l’opera semi-permanente sulla terrazza di Piazza della Suburra.

Romana e riconosciuta come una delle più famose illustratrici italiane, i lavori di Camilla Falsini sono popolati di esseri enigmatici e simbolici, sono metafore e archetipi, sono immagini primordiali che pescano da mondi lontani, dal Medioevo e da Bruno Munari. La sua arte coloratissima è arrivata in moltissime città di tutto il mondo, in spazi pubblici e privati: muri, stazioni ma anche poster, riviste e foulard.

‘Linguaggio e contaminazione’ sono alla base del suo ragionamento per FUTURA. L’opera ad un primo sguardo risulta astratta ma quelle forme se osservate con il giusto tempo richiamano alla mente un alfabeto immaginario: “Ragionare sul futuro dell’umanità è questo- spiega l’artista- non dimenticarsi del linguaggio, di ciò che ci connette davvero in quanto esseri umani”.

I cartelloni firmati Falsini saranno esposti in metropolitana fino al 2 novembre, dal 3 al 17 novembre sarà la volta di Pax Paloscia, dal 18 novembre al 2 dicembre ecco Elisa Talentino e ancora dal 3 al 17 dicembre Laurina Paperina, a chiudere le incursioni artistiche, dal 18 al 31 dicembre, sono invece i manifesti Ciao Discoteca Italiana.

Art Stop Monti è un progetto prodotto da Nufactory, promosso e sostenuto da Atac e da ROMA CULTURE, è vincitore dell’Avviso Pubblico Contemporaneamente Roma 2020-2021-2022, curato dal dipartimento attività culturali e realizzato in collaborazione con SIAE.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it