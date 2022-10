‘Boris 4’: “Doloroso girare il funerale di Itala nel primo giorno di set”

ROMA – La 17esima edizione della Festa del Cinema di Roma ha presentato in grande stile la quarta e attesissima stagione di ‘Boris’, da domani su Disney+ con tutti gli episodi. Dalle prime due puntate viste in anteprima non ci sono dubbi: è sempre la stessa, i personaggi sono sempre gli stessi con la loro satira, ironia, carisma e irriverenza. Per i fan di ‘Boris’ sarà come tornare ‘a casa’, tornare a quella serie generatrice inesauribile di meme e di risate, ma anche di scorrettezza. Di intelligente e irresistibile scorrettezza. Per chi, invece, non ha mai visto una puntata dello show e nemmeno il film sarà una scoperta di cui è difficile liberarsi. In occasione della premiere romana, il cast ha svelato qualche anticipazione sui nuovi episodi. Prima di tutto, Stanis (Pietro Sermonti) e Corinna (Carolina Crescentini) si sono sposati ma continuano a non sopportarsi; Sceneggiatore 1 (Valerio Aprea), Sceneggiatore 2 (Massimo De Lorenzo) e Sceneggiatore 3 (Andrea Sartoretti) saranno alle prese con nuovi modi di scrivere una sceneggiatura introducendo – su richiesta – storie teen e personaggi di varie culture; tutti i personaggi, a partire da Biascica (Paolo Calabresi) dovranno seguire con un codice comportamentale sul set (essere inclusivi nel linguaggio e nel comportamento, per fare un esempio). Tutti loro, insieme a René Ferretti (Francesco Pannofino), Caterina Guzzanti (Arianna), Duccio Patané (Ninni Bruschetta), Alfredo (Carlo De Ruggieri), Diego Lopez (Antonio Catania) e Alfredo (Luca Amorosino), dovranno fare i conti con il mondo che è andato avanti, con l’avvento delle piattaforme, del politicamente corretto e della tecnologia. A non cambiare mai sono i personaggi amatissimi che fanno parte dell’immaginario di molte generazioni al pare dei supereroi della Marvel ma più “alla ca**o di cane”. Senza dimenticare battute destinate a diventare iconiche.

FRANCESCO PANNOFINO (RENÉ FERRETTI)

CAROLINA CRESCENTINI (CORINNA), LUCA AMOROSINO (ALFREDO), PIETRO SERMONTI(STANIS) E ANTONIO CATANIA (DIEGO LOPEZ)

NINNI BRUSCHETTA (DUCCIO), PIETRO CALABRESI (BIASCICA), CARLO DE RUGGIERI (LORENZO), ALESSANDRO TIBERI (ALESSANDRO)

CATERINA GUZZANTI (ARIANNA) CON I REGISTI E SCENEGGIATORI LUCA VENDRUSCOLO E GIACOMO CIARRAPICO

MASSIMO DE LORENZO (SCENEGGIATORE 2), ANDREA SARTORETTI (SCENEGGIATORE 2), CORRADO GUZZANTI (MARIANO) E VALERIO APREA (SCENEGGIATORE 1)

